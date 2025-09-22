男士生日禮物怎麼選？盤點10大男生實用生日禮物！大熱菲林相機／復古耳機／質感皮帶

樺加沙｜天文台 12:20 改發一號戒備信號
男士生日禮物到底送甚麼好？不論是送給老公、男朋友或男生朋友，送禮物給男士們總讓人摸不著頭腦。小編為大家精選了 10 大送給男生的最佳禮物，兼具實用、潮流及時尚度，從此不再為送禮感到苦惱！
男生生日禮物推薦1）菲林相機
Fujiflim 早前推出了數碼版的半格菲林相機，可見菲林相機熱潮持續，大家都愛復古感滿滿又能留住回憶的菲林相機。除了全城熱搶的 Kodak 迷你相機盲盒，為喜愛拍照的男生送上 Kodak 的半格菲林相機，新手容易上手，外型亦非常帥氣，而且價格適中，就是送禮的最佳選擇。
KODAK 柯達H35半格菲林相機連24張菲林
價錢：$388︱
原價：$479
KODAK 柯達H35N半格菲林相機連24張菲林
價錢：$468︱
原價：$589
男生生日禮物推薦2）復古耳機
復古耳機全面回潮，瑞典品牌 MONDO by Defunc 成為了當紅潮物，藍芽耳機主體採用透明設計，配上橙色耳綿，非常有 Y2K 年代的 Walkman 感覺，男生配戴十分有型。最重要的是只需 $488，絕對是性價比高的禮物。
DEFUNCMondo Freestyle 耳機
價錢：$488︱
原價：$599
男生生日禮物推薦3）棒球帽
早上起床趕返工，不想 gel 頭的日子，男生最需要的就是棒球帽。Puma x Skepta 簡約的運動山系款，又或 thisisneverthat 韓系 oppa 款，就是不需動腦筋可直接出門的百搭款。兩款皆是 $500 以下已可買到，送禮一流。
PUMA x SKEPTA Cap
價錢：$470
Thisisneverthat® T-Logo Cap
價錢：$360
男生生日禮物推薦4）皮革護照套
對於旅行愛好者，護照套就是旅行的好夥伴。台灣品牌森間沐日的皮革護照套採用真皮手工打造，纖巧的設計可收納護照、機會、信用卡、交通卡、身份證等，更可客製燙字，備有多種適合男生的顏色例如普魯士藍、葡萄紫等，送禮物超所值。
品牌護照套
價錢：$389
男生生日禮物推薦5）Casio 手錶
Casio 近年推出多款復古文青手錶，性價比超高又時尚易襯，備受男生們的喜愛。預算不高的話，Casio 的手錶是很好的送禮選擇，價格親民而實用性高，同樣 $500 內已能送出得體的禮物！
Casio LQ 400D 7AEF vintage style watch
價錢：$300
Casio F-91WS-7EF digital watch in clear
價錢：$356
男生生日禮物推薦6）LEGO Formula 1® 系列
近年 Formula 1® 大熱，雖然小編沒有太多研究，但也知道男生們很迷 LEGO Formula 1® 系列！小小的玩意，帶來大大的滿足感，只需 $215 就能為男士們送上無比快樂，別忘了先探視他喜愛哪款賽車！
LEGO® Speed Champions 77248 BWT Alpine F1® Team A524 Race Car Playset
價錢：$215
男生生日禮物推薦7）手沖咖啡露營套裝
為愛咖啡的男士們，送上旅行、露營也能使用的手沖咖啡套裝，隨時隨地也能享用香濃的咖好滋味！一套有齊配備咖啡隨行杯、濾紙、手沖細口壺，附收納包俐落又輕巧，只需 $457.1 最適合送禮！
COFF GO 手沖咖啡露營旅行套件組
價錢：$457.1
男生生日禮物推薦8）沐浴香薰套裝
對於男生而言，比起每天懶得使用的護膚品，沐浴套裝更為實用。RITUALS 的「靜」系列蓮花香氣中性而紓壓，加上墨綠包裝時尚滿分。一套有齊沐浴啫喱、護膚乳液、身體磨砂及香薰蠟燭，只需 $455 就是送禮的不二之選。
The Rituals of Jing - Medium Gift Set
價錢：$455
男生生日禮物推薦9）自釀啤酒套裝
啤酒是許多男生心頭之愛，送上自釀啤酒套裝，讓他享受 DIY 的樂趣吧！來自台灣呂牌憨啤酒，內有三公升發酵瓶、三件式單向透氣閥、食品級矽膠塞、棉製濾袋及溫度計，號稱只要懂得煲水就能釀啤酒，$500 內送禮性價比高。
憨啤酒x自釀啤酒KIT初心者組－釀造自己的啤酒
價錢：$472.1
男生生日禮物推薦10）皮帶
最後就是非常實用的皮帶！比起領呔更百搭易用，Levi’s 的皮帶採用 100％ 真皮打造，配以簡約低調的方形扣，不論配襯牛仔褲、西褲或短褲亦十分好看，$500 內的價格性價比高，就是男士們必定能配搭的時尚配件。
Levi's® 男士優質皮帶
價錢：$499
雙面黑啡色皮帶
價錢：$499
Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
