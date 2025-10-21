楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
男大生癌逝後發文「這6字」3億人感動湧捐款
[NOWnews今日新聞] 日本一名罹患罕見癌症的22歲男大學生，在確診罹癌後一直以黑色幽默在X應對病情，他在上週病逝後，透過X平台的預先排程功能，用網路迷因「哇喔～我死掉了」，幽默告別人世。這則貼文意外吸引逾3億人朝勝，還帶動一波為癌症醫療、研究機構捐款的溫暖熱潮，不少人都感動說「這才是推特的正確使用方式」。
綜合日媒報導，這名22歲的男大學生暱稱「なかやま（中山）」，就讀北海道大學，2023年10月被診斷罹患癌症，且是一種一年僅觀測到20例的罕見癌症。
雖然抗癌並不容易，但「中山」一直以樂觀、幽默的態度應對，接受化療、手術期間，也在X平台上紀錄病情，從治療到掉髮，都用幽默化解，寫下「抗癌劑讓我禿頭啦w（抗がん剤でハゲたンゴ）」、「我要鼠掉了（死ぬんやで）」，黑色幽默讓親友和追蹤者會心一笑。
歷經兩年療程，「中山」在本月10日透露可能即將離開人世，隨後帳號停止更新，直到13日由友人代為發文，表示「中山」已在12日晚間安祥離世，帳號將暫時保留，並感謝所有送上祝福的人。
令人溫馨的是，14日「中山」的帳號再度更新，發布「哇喔～我死掉了（グエー死んだンゴ）」，不少網友都想到這應該是他生前安排的排程貼文，儘管離世還是要以招牌幽默與世界告別。這句話是日本網路迷因，源自2010年代的網路論壇「なんJ（什麼都能實況J）」，是以誇張搞笑方式表達臨終哀鳴的網路用語，常被用於回覆「你給我去死吧」等言論，帶有一些反諷、自嘲意味。
這則貼文一出就引發廣大網友熱議，許多即使不認識他，也被這種瀟灑的態度感動，貼文至今已累積超過3億次瀏覽、80萬個讚。許多網友以「香典」之名，向「國立癌症研究中心基金」捐款，短短兩天內，基金收據的編號從 7500 變成 10500，短時間內增加了近 3000 筆捐款，有網友說「哪怕被說偽善，也總比什麼都不做好」。小說家兼醫師知念實希人也向癌症研究機構捐款，「我認為社交媒體的正確使用方式是全力投入這類善意的活動並廣為傳播」。
許多人也感動留言：「感謝這篇貼文，讓我們在各自遙遠的地方，孤獨卻溫暖地歡笑」、「真的很酷，請安息吧」、「非常感謝你在如此艱難的時期，向我們展現了這樣的世界」「雖然晚認識你，但會記得這份感動」、「夢回2ch還很可愛的年代」、「這才是推特的正確使用方式」、「對於生活在網路海洋的人們來說，這簡直是一場國葬」。
