男嬰拉電線翻倒電飯煲 手腳燙傷需植皮 菲傭虐兒罪成判囚7周

44歲菲傭經審訊後被裁定一項虐兒罪成，今於沙田裁判法院被判入獄7星期。(資料圖片)

44歲菲傭照顧1歲男嬰時，將男嬰放在廚房地上，拉扯電飯煲電線，令電飯煲翻倒，導致男嬰被熱水燙傷，手腳灼傷需植皮。經審訊後被裁定一項虐兒罪成，今於沙田裁判法院被判入獄7星期。裁判官判刑指，男嬰傷勢嚴重，判囚無可避免，鑑於被告無案底，重犯機會偏低，減刑一周。

裁判官總結案情指，被告當日帶男嬰到廚房，並將其放在地上，男嬰隨後拉扯電飯煲的電線，令電飯煲翻倒在兩人身上。男嬰的右手和左腳有淺二度灼傷，右前臂則有深二度灼傷，需要接受人工真皮植皮手術。

辯方呈上3宗虐兒案例，裁判官認為部分案例雖涉惡意襲擊，但案例中的兒童傷勢皆不及本案嚴重，考慮整體案情，裁判官指監禁無可避免。裁判官考慮被告無案底，亦在案發時受傷，日後不太可能於香港繼續任職家傭，重犯機會偏低，以8星期監禁為量刑起點，酌情減刑1周，判處被告入獄7星期。

辯方求情指，被告並非惡意傷害男嬰，只是在照顧期間犯錯，不慎令男嬰受傷。辯方引案例指，疏忽照顧兒童不一定要判處即時監禁，可採非監禁形式處理。辯方補充，被告因本案失去工作，亦有受傷，以及已還柙兩周，已受到教訓，冀法庭酌情判處非監禁式刑罰，若判監亦望考慮被告已還柙兩周。

被告 NAVARRO, NORA CAMPOS（現 44 歲，報稱家傭）被控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪。控罪指，被告於2025年3月3日在沙田廣善街小瀝源北某室，身為超過16歲而對1歲男童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略X，其方式相當可能導致X受到不必要的健康損害。

案件編號：STCC891/2025

