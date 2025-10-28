屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
男嬰拉電線翻倒電飯煲 手腳燙傷需植皮 菲傭虐兒罪成判囚7周
44歲菲傭照顧1歲男嬰時，將男嬰放在廚房地上，拉扯電飯煲電線，令電飯煲翻倒，導致男嬰被熱水燙傷，手腳灼傷需植皮。經審訊後被裁定一項虐兒罪成，今於沙田裁判法院被判入獄7星期。裁判官判刑指，男嬰傷勢嚴重，判囚無可避免，鑑於被告無案底，重犯機會偏低，減刑一周。
裁判官總結案情指，被告當日帶男嬰到廚房，並將其放在地上，男嬰隨後拉扯電飯煲的電線，令電飯煲翻倒在兩人身上。男嬰的右手和左腳有淺二度灼傷，右前臂則有深二度灼傷，需要接受人工真皮植皮手術。
辯方呈上3宗虐兒案例，裁判官認為部分案例雖涉惡意襲擊，但案例中的兒童傷勢皆不及本案嚴重，考慮整體案情，裁判官指監禁無可避免。裁判官考慮被告無案底，亦在案發時受傷，日後不太可能於香港繼續任職家傭，重犯機會偏低，以8星期監禁為量刑起點，酌情減刑1周，判處被告入獄7星期。
辯方求情指，被告並非惡意傷害男嬰，只是在照顧期間犯錯，不慎令男嬰受傷。辯方引案例指，疏忽照顧兒童不一定要判處即時監禁，可採非監禁形式處理。辯方補充，被告因本案失去工作，亦有受傷，以及已還柙兩周，已受到教訓，冀法庭酌情判處非監禁式刑罰，若判監亦望考慮被告已還柙兩周。
被告 NAVARRO, NORA CAMPOS（現 44 歲，報稱家傭）被控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪。控罪指，被告於2025年3月3日在沙田廣善街小瀝源北某室，身為超過16歲而對1歲男童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略X，其方式相當可能導致X受到不必要的健康損害。
案件編號：STCC891/2025
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/男嬰拉電線翻倒電飯煲-手腳燙傷需植皮-菲傭虐兒罪成判囚7周/612766?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
西環小巴失控剷行人路 一女途人倒地受傷
【on.cc東網專訊】西環發生交通意外。今午(28日)1時許，一輛專線小巴駛至科士街近士美菲路交界對開時，失控剷上行人路撞向一間便利店始停下。事件中一名女途人受傷，警員正調查意外原因。on.cc 東網 ・ 8 小時前
首爾人氣貝果店 London Bagel Museum 員工疑過勞死 曾日做21小時 遠超工時上限｜Yahoo
首爾人氣貝果店 London Bagel Museum 有員工懷疑過勞死。調查指該名 20 多歲的男店員，曾一周工作接近 80 小時，最誇張曾一日做足 21 小時，甚至過身前一日由早上 9 時「直踩」至午夜。該名男店員今年 7 月逝世，韓國正義黨昨日（27日）發表聲明，相信事主因長期工作及急性過勞而死，要求店方負責。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
幼貓於街頭凍僵瀕死 在義工等人不放棄救援下成功活下來
【動物專訊】只得兩個月大的幼貓「黑B」，一星期前在寒冷和下雨的街頭中，凍到全身僵硬，幾乎一命鳴呼，但命不該絕的小貓獲熱心市民救起，遇到願意接收救助的義工忌廉媽，及正落閘關門仍願意接症的獸醫診所。在這些不放棄救援的人們努力下，黑B也展現頑強生存意志，在義工家中由無力張口，到張開雙眼看著義工，慢慢回復精神正常吃喝，成功活下來。忌廉媽希望可以幫這生命小鬥士，找到一個溫暖的家。 忌廉媽在10月21日收到求助，有人在元朗加州花園發現一隻軟弱無力的小貓，但仍有意識，有熱心市民將貓貓救起，再交到忌廉媽手中。當時貓貓在天氣轉冷和下雨情況下，全身凍到僵硬，情況十分危險，忌廉媽即帶貓貓到獸醫診所，幸運地該診所即使正落閘關門，都願意接收這貓貓急症。 她表示，當時姑娘看到貓貓情況，都坦言未必過到當晚，「當時我個腦一片空白，只是跟醫生講用盡所有辦法試下先。」沒想到，奇蹟就是因為義工和獸醫診所的不放棄救助而出現，經過打葡萄糖、吸氧氣、保溫、吊鹽水後，貓貓從死亡邊緣救回。 「回到家中，我第一次嘗試讓他吃奶，他當時牙仔都緊閉僵硬打不開，我已經有心理準備，但一個小時內，慢慢見到他睜開眼望著我，慢慢變得精神，肯吃東西和能香港動物報 ・ 8 小時前
逾 300 名人紅星賀英皇集團主席楊受成博士伉儷 40 週年紅寶石婚
英皇集團主席楊受成博士伉儷24晚於香港瑞吉酒店舉辦「40 週年紅寶石婚晚宴」，筵開超過 20 席招待政商娛樂界名人好友以及英皇集團同事一起慶祝。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
基孔肯雅熱｜鳳德邨學校女員工確診 校方暫停戶外活動 李家超：全力滅蚊防本地紮根
【Now新聞台】黃大仙鳳德邨一所學校的55歲女員工感染基孔肯雅熱，衞生防護中心正調查是否與首宗本地感染個案有關。行政長官李家超表示，各部門會全力滅蚊，確保基孔肯雅熱不會在本地紮根。位於鳳德邨禮賢會恩慈學校早上學生照常上學，有學校職員為學生噴蚊怕水，及量度體溫，校門亦有擺放驅蚊劑，供學生使用。陳女士：「都不是很擔心，這些都是避免不到，上學時候都有噴(驅蚊劑)才出門。」伍女士：「(學校)即刻要求我們小朋友上學要穿長袖衣及長褲，換穿上冬天校服。我相信學校做好預防工作，毋須太恐慌及擔心。」校長強調學校一向有做好防蚊滅蚊工作，及已暫停體育課等戶外活動。禮賢會恩慈學校校長謝慶生：「學校一般每天或者每周有定期做滅蚊工作，根據衞生署的指引，沒有特別加強，過往的工作已經足夠，預防措施之前已進行，校內沒有發覺，根本我們不會存在花槽及草叢藏有很多蚊。」學校在門外張貼基孔肯雅熱海報，提醒學生和家長做好防蚊措施。本港早前發現首宗本地基孔肯雅熱個案，行政長官李家超指，環境及生態局已召開督導委員會，指導各部門在自己範疇加強防蚊滅蚊的工作。李家超：「在患者居住附近250米範圍，特別在樹木茂盛的地方，進行密集式霧化處理殺蚊及滅蚊，亦都清理積水，我們亦都特別留意學校、長者及幼兒設施，提醒及協助他們滅蚊，亦會巡查高風險的地點，例如地盤。基孔肯雅熱不是本土病，所以我們會全力滅蚊，確保不會在本地紮根。」李家超亦指，政府以問卷調查等方式了解鳳德邨居民健康情況，亦舉行教育講座，加強市民對基孔肯雅熱的認識。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 8 小時前
內地女涉假學歷申請高才通 虛報教育程度登記身分證 缺席聆訊遭法庭發拘捕令
一名持雙程證女子涉去年申請「高才通」計劃時，虛報自己取得雪梨科技大學經濟學商業學士學位，以及同年申請香港身份證時，訛稱教育程度為研究生或以上，被控「為取得入境證而安排作出虛假陳述」及「向登記主任提供虛假詳情」兩罪。案件昨日（27日）於沙田裁判法院提堂，被告缺席聆訊，裁判官發出拘捕令。 被告李麗萍（34 歲，持中國am730 ・ 10 小時前
mandycat office：有今生冇來世
對住你，有今生都夠慘了！ 文地貓周邊產品：https://mandycat.com/shop/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 1 天前
北海道46萬蛋雞慘遭撲殺，蛋荒陰謀背後藏什麼真相？
一切從那幾隻倒楣雞開始。養雞場老闆發現異常死亡，趕緊報給家畜衛生所，簡單篩檢就敲定禽流感。北海道政府火速開會，基因檢測一出爐，H5高致死型鐵板釘釘。Japhub日本集合 ・ 1 天前
珍惜生命｜火炭穗禾苑男子墮樓倒卧棚架 當場死亡
火炭發生墮樓案。 今日（28日）早上10時11分，一名男子於火炭穗禾路19號穗禾苑慶安閣墮樓，倒臥在棚架上。警方和救援人員接報後趕至現場，經檢驗後，證實男子當場不治。現場消息指，男子年約30歲，警方正調查其身分及墮樓原因。am730 ・ 10 小時前
93歲父風乾兩月成搖錢樹！ 聞臭破案養老金藏屍真相！
一切從芽室町的社工開始，她負責追蹤獨居長者安全，9月底打電話給成澤家，總聽到老爸那頭聲音怪怪的，約訪談又一拖再拖。原來是兒子成澤和也頂包，假裝父親接話，推說「身體不適，改天再說」。Japhub日本集合 ・ 5 小時前
IKEA狐獴公仔太可愛了！SANDLÖPARE系列新登場：獵豹、長頸鹿、黑猩猩...大朋友都想抱回家
IKEA新出狐獴公仔超可愛的！是來自最新推出的SANDLÖPARE系列，一些可以在非洲草原上看到的動物，例如獵豹、長頸鹿、黑猩猩等的公仔及寢具系列，小朋友喜歡之餘，大朋友也想把公仔帶回家，趕快去門市看看吧！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
警方入境處油麻地掃黃拘30人 包括兩名嫖客
【Now新聞台】警方聯同入境處在油麻地掃黃，拘捕30人。 檢獲證物包括安全套、漱口水，以及一次性浴巾等。警方根據線報及調查，本月5日起，派員喬裝成嫖客及性工作者，搗破油麻地多個賣淫場所，拘捕28名21至57歲、本地和持雙程證內地女子，以及兩名嫖客。部分內地性工作者由集團招攬安排來港工作，每次交易集團收取六成佣金。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
台北車站港女遭性侵｜地檢署起訴 44 歲通輯犯 涉「乘機性交」等罪 要求判刑 7 年｜Yahoo
一名香港女子本月初在台北車站被人性侵，台北地檢署今日（28日）完成偵查，落案起訴 44 歲邱姓男子涉嫌「乘機性交」和「公然猥褻」罪，要求法院判刑 7 年。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
青衣長康邨 12 歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕 據了解二人遊澳門獨留兒子在家︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】青衣長康邨昨晚（26日）發生一宗男童墮樓死亡事件。晚上約 7 時 59 分，警方接獲途人報案，指有男童倒臥在康順樓對開平台，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，發現一名 12 歲男童已當場死亡。現場沒有檢獲遺書，警方初步相信男童是從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。Yahoo新聞 ・ 1 天前
皇后山邨 35 歲男子死亡 生前稱刀傷自己造成 警方改列誤殺 女友人被捕提堂︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】上水一名 35 歲男子上周二（21 日）被發現倒臥於皇后山邨皇匯樓一單位內，身上有刀傷，送院後證實死亡。警方經調查後，昨（26 日）將案件由送院時死亡案改列誤殺案，並拘捕死者的女性朋友。Yahoo新聞 ・ 1 天前
反恐第二案｜3被告判監16年8月至18年 成反修例案第二長 官：行為對社會宣戰
高院法官陳仲衡指，3 人「食髓知味、變本加厲」，涉及的 3 次爆炸案件一次比一次嚴重，如同「向社會宣戰」，又指計劃在尚德停車場放置的炸藥「根本是設計作殺人之用」，目標指向警察、罔顧途人傷亡，反映被告「視人命如草芥」；3 人無悔意，更生無從說起。法庭線 ・ 1 天前
12歲男童墮樓亡揭遭獨留在家 四旬父母涉疏忽照顧被捕
青衣長康邨發生男童墮樓意外，一名12歲男童前晚近8時被發現倒臥在康順樓對開平台，疑從高處墮下，當場證實死亡。警方調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕男童42歲姓崔母親及44歲姓俞父親。據報男童父母於上周末前往澳門，報稱探望朋友，曾著兒子同遊遭拒，之後兒子被獨留在家。am730 ・ 18 小時前
中年男向途人借「應急錢 」後失聯 涉詐騙油尖區落網扣查
【on.cc東網專訊】執法人員近日接獲報案，指於美孚港鐵站內有人聲稱需要金錢應急，向報案人借取金錢，日後歸還。惟報案人其後與該名人士失去聯絡，懷疑受騙，於是報案求助。on.cc 東網 ・ 1 天前
日本熊蹤｜闖盛岡市中心停車場 秋田縣熊擊54人傷亡 請求自衛隊助撲殺｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】踏入秋季，日本進入熊出沒高峰季節，本年度因熊襲擊致死的人數創有紀錄以來最高。位於日本東北部岩手縣的首府盛岡市，市中心的岩手銀行停車場今（28 日）早有熊隻出沒，被獸醫麻醉捕獲。在鄰近的秋田縣，今年熊襲擊造成的傷亡數字達54人，較去年的 11人激增迎4倍，秋田縣知事請求自衛隊協助撲殺熊隻。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
屯門警署被私家車撞閘毀壞 司機一度逃逸
【Now新聞台】屯門警署凌晨被一輛私家車撞毀鐵閘，司機一度逃去。 警署停車場閘門被撞到扭曲，警員在場調查。凌晨4時許，涉事私家車撞毀屯門警署停車場入口的閘門後，司機一度逃去，稍後警方接獲可疑人報告，在友愛邨附近帶走一名33歲男子，懷疑與案有關。警方列作刑事毀壞案處理，正調查案件動機。#要聞now.com 新聞 ・ 14 小時前