男嬰頸留斷針全身布滿針孔 接診醫生報警

【on.cc東網專訊】上海一名醫生上周三（14日）在短片平台發影片稱，接診的一名10個月大的男嬰頸椎內殘留斷針，需要動手術取出。醫生發現，男嬰全身有500至600個針孔，分布於頭部、身軀、腳部，已經報警處理。

上海交通大學附屬醫院新華醫院脊柱外科醫生隋文淵提到，每當男嬰不聽話或者出現發燒感冒的情況，母親就用針扎孩子放血，稱對方可能存在精神異常。母親最近用縫製鞋底的針穿進孩子頸部後針柄斷掉後留在頸椎內，隋醫生稱手術難度大，原因是孩子父母不清楚針的具體形態，此外孩子年齡太小，頸椎發育不成熟，針尾緊鄰頸動脈。最後手術順利完成，取出的針帶鐵銹。孩子當天發高燒，術後3、4天方下降，已轉出深切治療病房。

據事發地雲南省普洱市墨江哈尼族自治縣的婦聯工作人員稱，目前已介入此事，小孩在醫院治療，其母也已送醫。墨江哈尼族自治縣民政局兒童福利和區劃地名股工作人員也表示，工作人員已入戶走訪。

