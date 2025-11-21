男子亂泊車 女友過路遇車禍亡判賠錢

【on.cc東網專訊】青海省西寧市湟中區人民法院周一（17日）公布一宗審結案例，一名男子6月在城北區沒有把車輛停在安全區域，當目睹女友過路時遭到其他貨車撞倒，不僅沒有報警或撥打急救電話，而是駛離現場。女友經搶救無效死亡，他須向死者家屬賠償9萬元（人民幣，下同，約9.8萬港元）。

案情指，被告李某6月25日晚上接載女友汪某回家，期間曾把車輛停在城北區某地路邊。當目睹女方落車後被冶某駕駛貨車撞倒，他沒有向外求助，反而直接駛離現場。6月27日，汪某經青海大學某醫院搶救後證實死亡。

汪某父母8月控告李某、冶某及某保險公司，索賠逾31萬元（約33.8萬港元），同時要求李某當面賠禮道歉。法院早前裁定，冶某應承擔事故主要責任，汪某應承擔次要責任，李某應承擔過失責任，不支持當面向死者家屬賠禮道歉。

