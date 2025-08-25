男子伏屍屯門亦園路橋底 警列作謀殺案調查｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】在復古風潮席捲全球的當下，香港的夜生活也悄然發生轉變——西洋電子音樂不再壟斷夜場，廣東歌重新成為舞池焦點。由 INK、波盛、鄒攝組成的本地 DJ 組合「節拍星期五」，自 2023 年起舉辦以廣東話流行曲remix 為主的 Canton disco night，重新演繹一首首經典金曲，喚醒跨世代觀眾的集體回憶與文化認同。從「首首歌都識唱」的親切感，到 Kpop 混搭的驚喜演出，他們打破夜場音樂的既有框架，讓觀眾大呼「真係好正」。

Yahoo新聞 ・ 1 天前