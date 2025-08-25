拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
男子伏屍屯門亦園路橋底 警列作謀殺案調查｜Yahoo
【14:40 更新】
【Yahoo 新聞報道】今早約 6 時 18 分，屯門藍地亦園路一名男子報案，指發現上址一名男子昏迷，倒臥橋底。救護員接報到場，發現男事主頭部流血，當場證實男事主死亡。至於停泊在附近的一輛私家車，車上亦有血跡。
警方經過初步調查，現將案件列作謀殺案處理。
其他人也在看
屯門男子頭有刀傷伏屍橋底 警列謀殺 死者疑曾被追斬(更新)
屯門發生謀殺案，一名年約50歲男子死亡。清晨6時許，警方接報，指一名男子倒臥在亦園路對開港深西部公路的橋底，身上染滿鮮血。救援人員到場，發現傷者頭部有刀傷，證實男子當場死亡。警方正調查死者身份，案件交由新界北總區重案組接手，及後把案件改列謀殺。 後腦有傷痕相信為致命傷 警方初步相信，死者曾被人用刀襲擊，正追am730 ・ 6 小時前
香港好去處｜首屆香港國際熱氣球節9月登場！早鳥門票優惠人均$110起 睇埋Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand
旅遊盛事8月先有CHIIKAWA，再有GD來港開唱，而9月則有香港首個國際級熱氣球慶典。中環海濱活動空間屆時雲集多國作品，結合創意設計與本地文化元素，不但有11.5米高的熊貓造型熱氣球，每晚還大搞星空音樂祭，Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand、ToNick、容祖兒、古巨基、Gin Lee等等輪流上台獻唱，打造一個結合藝術、音樂、美食與慈善的空中嘉年華，夠晒熱鬧！門票即日起開賣門票，人均低至$110起兼送Gelato/鴻福堂電子禮券，即睇詳情！Yahoo 旅遊 ・ 15 小時前
閱兵綵排出動中重型軍機 傳福建號即將入列
【on.cc東網專訊】北京下月3日將舉行閱兵式，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，國內外關注屆時展示的軍備，繼續從綵排及調動尋找細節。中國官媒周日（24日）報道中，將中國第三艘航母福建號與抗日戰爭時期日軍旗艦對照，引發輿論猜測福建號即將入列。on.cc 東網 ・ 15 小時前
男子倒斃屯門亦園路附近橋底 身上有疑似刀傷
屯門亦園路附近有一名男子昏迷倒卧橋底，其後現場證實死亡，身上有疑似刀傷，警方在場調查。 今早約6時18分，警方接報到場發現一名昏迷的男子。而停泊在附近的一輛私家車，車上有血跡。香港電台-港聞 ・ 20 小時前
專訪｜廣東歌掀夜場新熱潮 跨世代追捧 本地DJ組合節拍星期五：潮流一直在循環｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】在復古風潮席捲全球的當下，香港的夜生活也悄然發生轉變——西洋電子音樂不再壟斷夜場，廣東歌重新成為舞池焦點。由 INK、波盛、鄒攝組成的本地 DJ 組合「節拍星期五」，自 2023 年起舉辦以廣東話流行曲remix 為主的 Canton disco night，重新演繹一首首經典金曲，喚醒跨世代觀眾的集體回憶與文化認同。從「首首歌都識唱」的親切感，到 Kpop 混搭的驚喜演出，他們打破夜場音樂的既有框架，讓觀眾大呼「真係好正」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
墮樓意外｜22歲自閉男忘帶疑八達通、鎖匙，疑心急爬回家失足墮斃。父心痛道：我摸摸佢個鼻都仲有溫度
墮樓意外｜旺角上周三（20日）發生意外墮斃悲劇。一名患自閉症的22歲楊姓青年，疑因爬回家時失足墮下，經搶救後不治。 編輯：YK@Medical Inspire │ 圖片來源：Google Maps、shutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 17 小時前
童年回憶召喚！數碼暴龍動畫25週年紀念展 入場送角色透卡、數碼暴龍配件｜香港好去處
亞古獸、太一，久違的名字，是無數港人童年的共同記憶。25年過去，這個夏天，《數碼暴龍動畫25週年紀念展》登陸旺角INCUBASE Studio，將這段回憶實體化，各位「被選中的細路」是時候齊齊走進數碼世界，與最初的感動重逢。Yahoo 旅遊 ・ 17 小時前
美都大廈奪命火｜議員憂簡樸房執法前劏房再出事 建議當局聯同中電港燈 識別高電量單位重點巡查｜Yahoo
角美都大廈周六（23 日）下午發生奪命火警，一個分間單位起火造成 1 死 6 傷。民建聯立法會議員梁熙今早（25 日）在電台節目認為，現時距離「簡樸房」規管制度落實執法還有 3 年半時間，擔心在這段寬限期當中仍有事故發生，建議當局聯合中電及港燈找出電量高單位，加強排查，另外盡量要為劏房大門及走廊加裝煙霧感應器。至於測量師學會建築測量組主席李海達在同一節目同樣認為，商住大廈應該加裝煙霧感應器，他並且建議法團如果關注樓宇消防狀況，可以先行找專業人士作一次檢查「把脈」。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
祖高域直落3盤贏錢亮拿晉級
【Now Sports】「長青樹」塞爾維亞名將祖高域周日在美國公開賽先聲奪人，以盤數3:0淘汰美國球手錢亮拿晉身次圈。now.com 體育 ・ 18 小時前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
黃大仙酒樓男職員遭前女友持魚生刀狂斬 疑為感情及金錢糾紛
黃大仙發生傷人案。今日(24日)下午4時許，警方接報指，位於龍翔道110號豪苑商場一間酒樓內，一名酒樓男職員被一名女子以利刀襲擊，腹部血流如注，一度陷入昏迷。救援人員接報到場，男子尚有意識，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。女子施襲後逃去無蹤，警員其後在附近搜索，最終在田坳道近竹園邨附近，尋獲涉案女兇徒，她左手受傷，同送往am730 ・ 1 天前
今晚有歌廳 ｜林子祥葉蒨文分享簡約生活哲學 親揭不接觸社交媒體背後真相
阿Lam、Sally這一集主力分享生活哲學，二人自揭不接觸社交媒體背後真相！Sally笑言自己幾乎不會花時間Post相上社交平台Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
陳茵媺暑假過後增磅 想偷走去游水被仔女斷正
【on.cc東網專訊】視帝陳豪太太陳茵媺（Aimee）整個暑假為子女忙到團團轉，在加拿大享受親子樂，暑假臨近尾聲，她終於找一天是為自己，她表示趁周六子女未起床時，決心擠出時間做運動，她表示：「在星期六孩子們起床前運動一吓，差點就去游泳池游泳，但是孩子醒了。」她p東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
港大醫學院 AI 模型辨識精子受精能力 準確度達 96% 節省不孕治療時間及成本｜Yahoo
【Yahoo健康】不孕不育症影響全球六分一生育夫妻，港大醫學院今日（25 日）公布，首創 AI 模型識別具受精能力的精子，提升輔助生殖治療成功率，臨床試驗準確率達 97%。研究團隊表示，AI 模型能節省不孕夫妻治療的時間與成本，亦可縮短患者在醫院輪候症診的時間，料一至兩年後可投入臨床應用。Yahoo 健康 ・ 11 小時前
利息走勢｜老鋪黃金年內第二次加價 加幅介乎5%至13% 內地消費者搶購推升需求
中國高端黃金飾品品牌老鋪黃金(6181)近日實施今年第二輪全產品線價格調整，旗下京東及天貓官方旗艦店多款產品已...BossMind ・ 13 小時前
以巴戰爭｜加沙大饑荒 51 萬人受災料持續增加 解構「人為」饑荒如何造成｜Yahoo
聯合國上周五（22日）正式宣布加沙陷入饑荒，旗下「糧食安全階段綜合分類」（IPC）最新報告指，加沙約近四分之一民眾，約 51.4 萬人正經歷饑荒，預計人數將上升。報告明確指出，加沙的饑荒完全是人為造成，本來就可以制止和逆轉。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
打風評估｜天文台料低壓區本週中入南海 會否變熱帶氣旋仍存變數 周四周五風勢清勁有驟雨｜Yahoo
熱帶氣旋劍魚正以強颱風姿態橫過北部灣，預料今日稍後時間在越南中北部登陸，本港過去兩三日受其影響輕微，天文台就曾發出一號戒備信號。不過劍魚尚未登陸，天文台已經預期現時位於菲律賓以東海域的廣闊低壓區會在本週中期進入南海；天文台今日（25 日）的「九天天氣預報」顯示，周四（28 日）和周五（29 日）本港普遍風勢和緩至清勁 4 至 5 級，離岸及高地間中達到 6 級強風。傳統集成預報模式，以及多個人工智能（AI）預報模式暫時都預期屆時本港天氣會受到低壓區影響，至於低壓區能夠「成旋」，現時未有一致共識。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
李家超：閩港優勢互補 香港平台可助內地企業走出去
行政長官李家超日前出席香港福建社團聯會第十四屆會董就職典禮時指出，福建省作為改革開放先行省份，通過構建「一帶一路」立體互聯互通網絡及推進制度創新，為閩港合作奠定堅實基礎。他提到，早前一間福建新能源龍頭企業在香港新股上市，創下2025年全球最大型新股集資紀錄，反映內地企業利用香港平台「走出去」的增值能力，相信閩港優勢互補可帶來更多發展機遇。 李家超強調，作為國際金融、航運及貿易中心，香港將持續發揮內地企業與海外市場雙向跳板功能，呼籲兩地應加強推動經濟貿易、文化藝術及創新科技等領域的深度合作。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 18 小時前
時事全方位｜樽裝水採購事件(一)
【Now新聞台】題目：樽裝水採購事件嘉賓：立法會議員(選舉委員會)何敬康立法會議員(會計界)黃俊碩 now.com 影音新聞 ・ 13 小時前
鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影
鍾嘉欣最近上網台節目《絲打圍爐》接受唐詩詠和練美娟訪問，分享與老公Jeremy結婚10年的甜蜜戀事。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前