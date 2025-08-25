男子伏屍屯門亦園路橋底 警封鎖現場調查｜Yahoo

尖沙咀美麗華酒店在8月21日中午12點於Klook推出極吸引自助餐買一送一優惠！自助午餐以人均低至$293的吸引價錢，在盛夏品嚐不斷轉換的美食主題，包括星馬尋味之旅、喜越之泰、港式味力，以及韓臺風味盛宴，讓大家保持新鮮感。而自助晚餐為「味」遊豐洲主題，人均低至$612，顧名思義即可食到多款以日本空運到港的原條鮮魚及剌身，各位有興趣的讀者即睇下文啦！

Yahoo Food ・ 1 天前