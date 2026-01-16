男子刀挾途人遭警員開槍擊斃 鄧炳強：優先考慮受害者性命

【Now新聞台】屯門市廣場一名男子周四晚持刀挾持途人，警員開兩槍擊斃疑犯。保安局局長鄧炳強認同開槍警員的做法，強調要優先考慮受害者生命安全。

保安局局長鄧炳強：「他(開槍警員)的情況，我覺得我自己做警察的時候都是訓練過是如此，究竟把刀刺下去，你是否開槍打他(疑犯)？打在哪裡？這個決定是不容易的，但是我們為了拯救生命，就是要作出決斷的做法，就是將一個將會拿刀刺去受害者的情況，第一時間向他(疑犯)身體最大地方開槍，制止這些可能會危害人命的行為。」

