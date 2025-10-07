中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
男子大埔老虎笏舢舨釣魚 疑失足墮海 送院搶救不治
大埔有男子墮海。今日(7日)清晨5時許，警方接獲一名船家報案，指他駕駛的舢舨在大埔老虎笏航行期間，一名年約40多歲的釣魚客在釣魚期間疑失平衡墮海。水警、消防及海事處等船隻接報後到場搜索，飛行服務隊直升機亦到場協助搜救。
至早上10時許救援人員尋獲事主，先將他送往馬料水水警基地，再轉送威爾斯親王醫院治搶救。他當時陷入昏迷，需由自動心外壓機急救，經搶救後證實不治。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/男子大埔老虎笏舢舨釣魚-疑失足墮海-送院搶救不治/606303?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
