男子掟共享單車落天橋 拍片上傳 IG 惹公憤 LocoBike 報警：絕不姑息違法行為︱Yahoo

【Yahoo 新聞報道】社交平台 Threads 近日流傳一段影片，顯示一名身穿單車服飾的男子在大埔的天橋上，將一架 LocoBike 共享單車強行拋下橋底，行為引起網民強烈譴責。共享單車公司 LocoBike 隨後在社交媒體回應表示，已經著手處理相關事件。

LocoBike 回覆《Yahoo新聞》證實，確認影片中的單車為公司資產，營運團隊目前已經回收該單車。公司強調，對於任何蓄意破壞他人財產或違法行為，一向採取零容忍態度，並會嚴肅處理事件，絕不姑息。公司現已就事件報警，並會持續配合相關單位跟進調查。

涉事男子穿專業單車服及頭盔

涉事男子當時穿着專業單車服及頭盔，將一架綠色的 LocoBike 共享單車舉起至天橋邊緣，隨即將單車扔向橋下。該影片原本在涉事男子的 IG 發佈限時動態，疑有人看不過眼，將影片錄下後再上傳至 Threads，隨即成為熱話。

事件觸發大量網民憤怒，不少人批評該名男子行為自私，且高空擲物極具危險性，若橋下有行人或車輛經過，後果不堪設想。

不少網民敦促受影響公司報警處理，認為相關行為涉嫌刑事毀壞及高空擲物，必須透過法律途徑追究責任，不應輕易和解。

翻查資料顯示，去年荃灣海濱花園亦發生類似事件，當時有超過 10 架共享單車懷疑被人投入海中。