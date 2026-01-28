男子旺角櫃員機入鈔遇劫失5萬元及擦傷，警追緝非華裔賊。(Google街景截圖)

昨日(27日)晚上10時06分，警方接獲一名男子報案，指自己於旺角彌敦道589號一銀行透過自動櫃員機存款期間，被人搶去約5萬元現金，賊人其後往油麻地方向逃去。

人員接報到場，經初步調查，案件列作搶掠，暫未有人被捕。警方現正追緝一名年齡介乎30至40歲的非華裔男子，案發時身穿長袖上衣及深色長褲。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1006988/男子旺角櫃員機入鈔遇劫失5萬元及擦傷-警追緝非華裔賊?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral