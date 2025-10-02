一男子涉販運逾200公斤懷疑可卡因被捕

【Now新聞台】警方檢獲200公斤懷疑可卡因，市值1.46億元，拘捕1人。

檢獲的證物包括多磚懷疑可卡因。警方周三於西貢執行反毒品行動期間，於滘西新村附近一個咪錶停車場截停一輛準備離開的輕型貨車，於車上檢獲10個裝有懷疑可卡因的尼龍袋，共重逾200公斤，市值1.46億元。

31歲男司機涉嫌販運危險藥物被捕，他報稱無業，周五在觀塘裁判法院提堂。警方相信他收取3.5萬元報酬，成為販毒集團的駁腳，協助運輸毒品。

#要聞