男子火鍋放題打包食材 海鮮肥牛塞滿食物盒 職員踢爆勸交還：咁大袋？

【Yahoo 新聞報道】火鍋放題是不少港人熱衷的用餐選擇，但一般只限顧客在店內食用。今（27 日）社交平台瘋傳影片，一對男女在荃灣一間水產海鮮火鍋放題食肆用餐，期間被職員發現擅自將蝦、蟹、蠔、肥牛等新鮮食材放進食物盒及保鮮袋中，行為令人譁然。涉事的餐廳「千海水產」周日（28 日）發表聲明，指對於影片意外流出的情況表示「深感遺憾」。

網上流傳影片，一名職員走近一張二人台，客氣地向男女顧客表示：「唔好意思，CCTV打電話落嚟，見到係咪唔覺意擺咗啲嘢食落個袋？」男子聞言起初未有反應，職員再勸喻，「麻煩攞返出嚟，因為睇住，攞返出嚟就簡單啲，因為食物衛生啦，食到唔緊要，食到可以全部喺度食」。

廣告 廣告

男子其後從身旁一個黑色環保袋中，先取出一個食物袋，內裡裝滿新鮮蝦等，職員見狀稱「咁大袋」。男子表示，袋中其他物品並非食材，但職員再次催促交還，並強調店內有張貼告示不可取走食材，他遂徒手抓出一把肥牛，最後索性整個環保袋交予職員。

男子徒手抓出一把肥牛

環保袋中有蝦、生蠔、蟹、肥牛等，部分鮮蝦仍然生猛。

經職員檢查，環保袋中包括幾包出前一丁，大量蝦、生蠔、蟹、肥牛等，部分鮮蝦仍然生猛。

據千海水產海鮮火鍋放題荃灣店的餐牌顯示，成人三小時午市火鍋放題價錢為 318 元加一。

《Yahoo 新聞》向事件發生的千海水產海鮮火鍋放題荃灣店查詢，經理陳小姐回應指，事發在今日中午約 12 時許，事件中的客人其後將食材交回，進食多半小時左右就自行結帳離去，店方亦未有報警。

她指，類似情況「是很少有的」，今次情況「都算係幾誇張的，因為成個膠盒咁多，都是放了海鮮」。她補充指，偶爾職員會發現客人帶走一兩支飲品，都會禮貌提醒，大部分情況下顧客都會很合作。