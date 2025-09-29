男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
男子火鍋放題打包食材 海鮮肥牛塞滿食物盒 職員踢爆勸交還：咁大袋？
【Yahoo 新聞報道】火鍋放題是不少港人熱衷的用餐選擇，但一般只限顧客在店內食用。今（27 日）社交平台瘋傳影片，一對男女在荃灣一間水產海鮮火鍋放題食肆用餐，期間被職員發現擅自將蝦、蟹、蠔、肥牛等新鮮食材放進食物盒及保鮮袋中，行為令人譁然。涉事的餐廳「千海水產」周日（28 日）發表聲明，指對於影片意外流出的情況表示「深感遺憾」。
網上流傳影片，一名職員走近一張二人台，客氣地向男女顧客表示：「唔好意思，CCTV打電話落嚟，見到係咪唔覺意擺咗啲嘢食落個袋？」男子聞言起初未有反應，職員再勸喻，「麻煩攞返出嚟，因為睇住，攞返出嚟就簡單啲，因為食物衛生啦，食到唔緊要，食到可以全部喺度食」。
男子其後從身旁一個黑色環保袋中，先取出一個食物袋，內裡裝滿新鮮蝦等，職員見狀稱「咁大袋」。男子表示，袋中其他物品並非食材，但職員再次催促交還，並強調店內有張貼告示不可取走食材，他遂徒手抓出一把肥牛，最後索性整個環保袋交予職員。
經職員檢查，環保袋中包括幾包出前一丁，大量蝦、生蠔、蟹、肥牛等，部分鮮蝦仍然生猛。
據千海水產海鮮火鍋放題荃灣店的餐牌顯示，成人三小時午市火鍋放題價錢為 318 元加一。
《Yahoo 新聞》向事件發生的千海水產海鮮火鍋放題荃灣店查詢，經理陳小姐回應指，事發在今日中午約 12 時許，事件中的客人其後將食材交回，進食多半小時左右就自行結帳離去，店方亦未有報警。
她指，類似情況「是很少有的」，今次情況「都算係幾誇張的，因為成個膠盒咁多，都是放了海鮮」。她補充指，偶爾職員會發現客人帶走一兩支飲品，都會禮貌提醒，大部分情況下顧客都會很合作。
其他人也在看
男子食放題火鍋疑「又食又拎」惹熱議 律師指須證明盜竊意圖 食店稱片段意外流出 無意引公審
不少香港人喜歡食「放題」火鍋，圍爐暢聊暢食，但任吃不等如可「任拎」！近日荃灣一間火鍋放題店揭發有食客疑「又食又拎」，將大量生熟食材放入身邊環保袋；涉事片段在網上曝光後惹來全城熱議，除關注企圖帶走食材是否盜竊外，亦關注外傳的影片有否涉及侵犯私隱或違法。店方事後表示，為影片未有「遮樣」和意外流出傳深感歉意，強調沒刻意公審。am730 ・ 20 小時前
中國經營自助餐之難 打包吃回本堪稱「國技」
近日本港千海水產放題爆「肥牛」風波，有食客疑似偷藏大量海鮮肥牛引發熱議。打包事件，在內地市場相當常見，內地食客為「吃回本」，早已發展出精妙的打包技巧，其中一招便是偽裝成飲品帶走，讓餐廳防不勝防。自助餐市場規模日益龐大，單價卻愈做愈低，人均消費在100元人民幣以下多不勝數，且呈下滑趨勢，內地最便宜3元便有自助餐，但仍然面對浪費與打包挑戰，生意相當難做Yahoo財經 ・ 12 小時前
英超話題 ｜毛巾抹波掟界外球 點解有時俾有時唔俾？
兵工廠後衛卡拉費奧利準備掟界外球前，想用毛巾擦乾足球，但被球證阻止。但在之前一日水晶宮鬥利物浦的比賽，水晶宮球員謝法臣拿馬卻可以用布料擦乾足球掟界外球，然後出現絕殺利物浦的一球。點解？Yahoo 體育 ・ 1 小時前
《新股》紫金黃金國際(02259.HK)公開發售超購近240倍 一手中籤率50%
由紫金礦業(02899.HK)分拆的紫金黃金國際(02259.HK)公布招股結果，香港公開發售接獲240.74倍認購，一手(100股)中籤率50%。國際發售錄得20.38倍認購。發售價71.59元，集資淨額244.7億元。股份預期周二(30日)上市。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 58 分鐘前
鮮娛糧｜陳凱琳突鬧情緒 開始懷疑自己令人擔心...
【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）經常笑面迎人，分享的都是開心事，是大眾的開心果，昨日（27日）她突然發長文，開始懷疑自己：「懷疑自己在網路上是否展現了足夠的真實…雖然我也想保留一些自我…懷疑自己是否展現了太多快樂…人們會忘記我偶爾也會感到東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
羅冠聰入境新加坡被拒 拘留 4 小時送回三藩市 內政部證實事件：不符國家利益｜Yahoo
遭港府懸紅通緝的前香港眾志主席羅冠聰，上周六（27 日）晚上到達新加坡時，遭當地邊境人員拘留 4 小時，及後收到通知被拒入境，未獲告知原因，他最後被安排在昨日（28 日）早上登上飛機，返回出發點三藩市。羅冠聰認為，被拒入境是出於政治原因。翻查資料，目前新加坡與香港有移交逃犯協定。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
《新股》紫金黃金國際暗盤收報108.4元 高上市價51.4%
根據輝立交易平台顯示，明天掛牌的紫金黃金國際(2259.HK)暗盤高開32%報94.5元，最高/低分別見112.5/94.5元，收報108.4元，較上市價高51.4%或36.81元，成交1,330萬股，涉資14.6億元。AASTOCKS ・ 6 小時前
59歲王書麒罕有露面 二度面癱後鮮有演出 許秋怡凍齡有道超有少女感
童星出身嘅王書麒，多年來不時同老婆許秋怡一同登台，有指二人搵到盤滿砵滿，單憑商演密食當三番，加上投資有道已經有過億身家。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
梁君彥宣布不參選下屆立法會 指是時候「功成身退」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會主席梁君彥今日（29 日）宣布，不會參選下一屆立法會選舉。他表示，經過與家人商量及考慮年齡因素後，認為是時候「功成身退」。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
阿迪達：反勝拆「紐」證明槍手昇華
【Now Sports】周日在聖占士公園以2:1反勝紐卡素後，阿仙奴領隊阿迪達認為，球隊配得上這場勝利，而且水平升至另一高度。「我們的比賽方式、表現和拼搏精神，以及創造的機會，都配得上這場勝利。」阿迪達（Mikel Arteta）賽後受訪說：「紐卡素是一支非常出色的球隊，很難應付，這就是你如何達到另一個高度的方法，透過曾經歷的那些時刻，從中學習，當你想要更上一層樓，就必須來到這樣的球場，必須在這裡找到方法去贏，而而我們今天展現的穩定性、勇氣、決心和實力，都是頂級的。」比賽早段，前鋒約基利斯和紐卡素門將樸比在禁區內接觸後跌倒，阿仙奴有12碼機會卻被VAR推翻，阿迪達當時在場邊苦笑，他賽後為此回應：「如果判決上沒有明顯的錯誤，VAR沒有必要介入。我們已經被告知好幾年了，而這種判罰方式又來了。對我來說，很明顯，VAR不需要干預，因為那就是一球12碼。」至於被問到補時的絕殺功臣加比爾，在比賽中曾用手擋到艾蘭加起腳，卻沒有被吹12碼，阿迪達則這樣說：「嗯，我看到動作非常快速，所以我以為VAR不會插手，但不確定，因為好像上面所說，上半場顯然就有同樣的例子......不管怎樣，我為球隊感到驕傲。」now.com 體育 ・ 18 小時前
愛民邨老榕樹獲房署扶正重植 樹博士詹志勇批「剪晒枝葉」難重生： 聽天由命︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】愛民邨逾 50 年巨型印度榕上周在颱風中倒塌，房屋署連日鋸斷倒樹枝葉，昨日（28日）將禿頂樹幹拉起，原位重植。「樹博士」詹志勇今接受《Yahoo 新聞》訪問時指房署回應居民訴求值得讚許，惟重植過程有兩大錯誤，包括將枝葉徹底剪光，以及未挖鬆泥土便拉起巨樹，「泥土起碼要耙一米深，然後加有機質，樹根將來先有機會向下生，如果唔係下次打風都有機會跌倒」。他又坦言現在已經再無法補救，「佢剪晒啲枝葉，棵樹會唔會復原真係聽天由命」。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
聲秀 ｜ 「顏值擔當」陸卓謙少男視角唱《燕尾蝶》 四位學員感動告別 導師們真情鼓勵
今集搶焦位落在兩位「顏值擔當」的對決，吳浩康組的陸卓謙Jeffrey以充滿情感的少男視角演繹情歌《燕尾蝶》，Vs穎喬 Ziva以性感透視上衣搭配搖滾造型，Rock爆全場Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
周守仁：陳日君「無坐過一日監」 香港無宗教迫害 稱西方傳媒誇大｜Yahoo
天主教香港教區主教周守仁樞機，本月中在澳洲當地教區講座表示，香港並無宗教迫害。他並指，西方傳媒誇大了榮休主教陳日君樞機所面對的情況，「他無坐過一日監，他從未被軟禁」。陳日君有案在身，被警方國安處指涉嫌「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
舒淇憑首部執導編劇作《女孩》奪最佳導演 王晶爆舒淇曾被影帝加床戲趁機抽水
舒淇日前憑首部執導編劇作品《女孩》於釜山國際電影節榮獲「釜山獎—最佳導演獎」，佢喺台上感謝各電影界前輩，以及老公馮德倫一直嘅支持與包容，又透露創作《女孩》嘅過程長達10年，戲中女主角以自己作原型創作，小時候經常被飲到爛醉嘅父親暴打，直至15歲決定離家出走；表示童年經歷留下嘅傷痕至今猶在，回想時仍會疼痛。而佢亦鼓勵所有心靈受傷嘅女孩，希望佢哋可勇敢走出傷痛。知名導演王晶近日就喺其個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》分享舒淇初入行嘅往事，大爆舒淇曾被台灣金馬影帝柯俊雄加床戲趁機抽水。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
國慶煙花2025｜港青酒店節慶自助晚餐煙花盛宴！78折起邊睇煙花邊歎波士頓龍蝦/脆炸松葉蟹腳/燒有骨西冷
國慶的煙花特別璀璨，這天街上也特別多人，因為人人都想霸個靚位，以最美的角度看煙花！但其實最聰明的是，找間靚景餐廳book個靚位，一邊歎著冷氣，享受著美食，一邊看煙花！尖沙咀的港青酒店，憑藉無敵維港景色和豐富美食，一直是自助餐愛好者的熱門選擇。餐廳最新推出10月1日節慶燒烤自助晚餐，結合國際美食和特色主題，78折優惠後人均$1,188起，即可食波士頓龍蝦、長腳蟹、鮮蝦、琵琶蝦、麵包蟹、黑青口、燒有骨西冷以及一系列豐富甜點，之後更有靚位欣賞國慶煙花，為大家帶來難忘的用餐體驗。Yahoo Food ・ 13 小時前
《單身即地獄》車炫承分享「剃光頭比V照」揭患血癌 曾任宣美舞者爆紅轉型
曾參與韓國節目《單身即地獄》、《體能之巔：百人大挑戰》的韓國舞者兼模特兒車炫承日前於社交平台發文，分享剃光頭住院照透露自己患上血癌，分享確診前後心路歷程並強調對戰勝病魔有信心。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
九龍塘The Grampian「十按」銀主盤 6年借9次財仔涉逾7,890萬 起拍價3,680萬大劈44.2%
九龍塘豪宅再現銀主盤個案。The Grampian一伙低層四房單位，六年間累計向銀行及財務公司抵押十次，最終被銀主收樓並推出拍賣，開價3,680萬元連車位，較原來買入價大幅折讓約2,920萬元或約44.2%。該單位為The Grampian低層A室，實用面積2,135平方呎，原則四房連套，改為三房連套間隔，連一個車位。環亞物業拍賣於今日稍後（29日）以3,680萬元起拍，折合實用呎價約17,238元。放盤相片顯示，單位間隔闊落，裝修企理。閱讀更多：坤哥愛子同款｜屯門掃管笏OMA by the Sea銀主盤 大劈一半258萬起拍業主破產遭收樓 大埔Silicon Hill首現銀主盤 250萬開拍 三年樓價蒸發42%原業主於2017年6月以6,600萬元購入該單位；2017年至2023年期間，多次將物業抵押予銀行及財務公司借貸，除最初樓宇按揭外，另有九次向財仔借款，單筆借貸金額由170萬元至6,000萬元不等。累積十次抵押的情況令物業最終成為銀主盤，須透過拍賣變現。撇除兩筆未公開金額的貸款，該名業主在近六年間向財仔累計借款至少達7,890萬元。若單位以底價3,680萬元成交，較2017年以28Hse.com ・ 12 小時前
放題打包｜牛一推放題外賣盒！可能係全港唯一可打包的日式火鍋放題？
近日荃灣「千海水產」火鍋放題有顧客將肥牛、海鮮偷放入袋打算帶走，事件被職員揭發後引發網民熱議。經營連鎖飲食集團的稻苗學會榮譽會長黃傑龍今早（9月29日）在商台節目直言，涉事男子「已算配合」，並分享業界處理「放題打包」的經驗。同時，日式放題火鍋「牛一」反應極快，宣佈將於10月份推出「放題外賣盒」打包優惠，強調「食唔晒可以帶走」，網民都不禁留言：「咁快嚟個靚抽」。Yahoo Food ・ 14 小時前
紐時：CIA 局長曾秘密訪華 指控黑客攻擊基礎設施 「鹽颱風」幾乎竊取所有美國人資料｜Yahoo
網絡黑客攻防戰已經成為大國競爭的「戲碼」之一，《紐約時報》昨（28 日）發表報道，指美國官員在 2023 年發現中國國安部控制的黑客入侵關鍵美國基礎設施，植入可能破壞電網、通訊系統和水資源的惡意程式碼，驚動到美方要安排時任中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns），跟中國國安部長陳一新對話，但報道引述有份參與會議的兩名美方消息人士指，中國的入侵行動反而更變本加厲。報道又提到，中國國安部透過一個名為「鹽颱風」的黑客團隊，對他國作出長達數年的大規模網絡入侵，可能已竊取了幾乎所有美國人資料，並對數十個國家構成威脅。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
外傭最低工資調升 由 4990 元增至 5100 元 膳食津貼維持不變︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府今日（ 29 日）宣布，本港外籍家庭傭工的「規定最低工資」將上調 2.2%，由現時每月 4,990 元增加至 5,100 元。Yahoo新聞 ・ 8 小時前