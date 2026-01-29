男子為讀醫不惜斬斷腳，圖以殘障名額入學。(X)

為實現夢想作出犧牲是在所難免，但為達到目的而自殘則可能成為悲劇。印度一名24歲男子，因為兩度考醫學院失敗，竟做出驚人之舉，自行斬斷腳踝，試圖以殘障身份申請醫學院名額，其極端行為不僅震驚當地社會，亦引發大眾的廣泛討論。

綜合報道，24歲男子Suraj Bhaskar夢想成為醫生，並希望藉此讓家人為他感到驕傲，但在連續兩次考試都未能通過印度國家醫學入學考試(NEET)後，竟然想出極端做法，斬斷自己的一只腳。他入院後向警方聲稱受到暴力襲擊，但經調查後，他的供詞被發現存在諸多矛盾之處，例如醫療報告顯示，Suraj的腳部傷口乾淨及非常整齊，很可能是用機器切斷，暴力襲擊造成的可能性很低；在案發現場農地發現殘留麻醉藥的注射器。

事主曾試圖賄賂獲得殘疾證明失敗

警員再作深入調查，發現原來事發前數個月，Suraj試圖賄賂官員獲得殘疾證明文件，但未能成功。警方又指，從Suraj的日記、女友方面發現，Suraj很執迷於考入醫學院。警方指，Suraj試圖用捏造的故事誤導調查，但有許多證據表明，確信他是為了進入醫學院而自殘。根據當地法律，教育機構(包括醫學院)必須為身障人士預留5%的入學名額。事件曝光後令社會感到震驚。至於Suraj會否因為誤導公務人員而被控，以及能否以身障名額進醫學院，暫時不得而知。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/1007348/男子為讀醫不惜斬斷腳-圖以殘障名額入學-有片-?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral