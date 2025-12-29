男子當街斬人落網 警證實釀成1死3傷

《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
【on.cc東網專訊】四川省攀枝花市公安局仁和分局上周六（27日）通報，當地上周四（25日）發生一宗刑事案件，造成1死3傷，已抓獲疑犯歸案，依法刑事拘留，正偵辦案件之中。此前，網傳當地發生街頭斬人事件，一名男子隨機施襲造成多人傷亡。
根據警方通報，事發於上周四深夜11時許，地點位於仁和區迤沙拉大道路段。當接警後，公安機關第一時間組織警力趕赴現場處置，抓獲36歲男疑犯阿某某歸案，傷者經送院救治後無生命危險。
知情人透露，案發地點是當地燒烤城，疑犯酒後行兇，從中壩路口到燒烤城，一路見人就斬，死者是路邊等生意代駕，很年輕，家中孩子才4歲。
