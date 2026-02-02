八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
男子直腸卡砲彈 法國醫院通報拆彈小組助處置
（法新社土魯斯1日電） 法國西南部土魯斯（Toulouse）一家醫院今天證實曾收治一名男子，其直腸內卡入一枚砲彈，醫院為此通報拆彈小組協助處理。
一名堅持匿名的醫院員工向地方報紙「南方電訊報」（la Depeche du Midi）證實此事。
這名消息人士說：「他們（醫療團隊）發現後，通知了拆彈小組。」
男子是在昨晚至今晨之間被送往醫院。
根據報導，男子告訴土魯斯朗格伊醫院（Rangueil hospital）的醫護人員，這枚砲彈是他自己放進直腸內的。
手術團隊在手術室取出一枚「將近20公分長」的砲彈收藏品。由於擔憂爆炸風險，醫院通報拆彈小組處理。
上加倫省（Haute-Garonne）緊急服務單位表示，消防隊也到場待命，以確保拆彈人員作業期間的消防安全。
中國婦失蹤案損傷多達5處！ 丈夫報案日中移民黑幕曝光！
這是發生在日本茨城縣築波市的中國籍女子死亡案，迅速從一樁失蹤事件演變成疑似他殺的國際焦點，受害者是一名54歲（報導中也有51歲說法）的中國婦女，遺體在山林中被發現時赤腳倒地，衣物完整但隨身物品如包包和手機不見，司法解剖顯示右側肋骨骨折、頸部疑似勒痕、皮膚多處脫落，死亡時間推估數周前。
47人案︱岑敖暉出獄後首露面 與朱凱廸擁抱 笑稱對方更早獲釋「天理何在」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】民主派初選 47 人案被告、前荃灣區議員岑敖暉早前獲釋，在服畢 4 年 6 個月刑期後，1 月 26 日離開赤柱監獄，由七人車接送離開。岑敖暉近日在社交平台上傳相片，顯示岑敖暉與另一早前獲釋的朱凱廸見面，雙方看到對方後立即擁抱，更稱對方比他早十多日獲釋，笑言是「天理何在」，並透露接他出獄時遲到。
元朗住宅傳異味 41歲男租客倒斃床上 警方檢獲遺書
元朗一住宅今日(月1日)早上發生疑似尋短事件。一名男租客被發現倒斃屋內，警方正展開調查。事發於上午11時許，警方接獲位於元朗紅棉圍7號順通樓一名業主報案，指其單位傳出異味，懷疑男租客在屋內暈倒。救援人員接報到場，進入單位後發現41歲姓黃男事主倒臥床上，當場證實死亡。警方在現場檢獲遺書，案件暫列作「屍體發現」，死因有待驗屍後確定。
Carousell相關網購騙案一周逾110宗 有受害人銀行帳戶遭轉走逾400萬元
警方「守網者」平台公布，上周(1月24日至30日)，警方共接獲逾110宗與Carousell有關的網上購物騙案，騙款金額超過1,000萬港元，其中「假冒Carousell職員」的相關案件佔3宗。
香港近期必看展覽清單！古埃及古文明、MOLLY特展、沉浸式光影全到齊
古埃及文明大展｜香港歷來最大規模埃及文物展香港故宮文化博物館現正舉辦「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」，展期由即日起至2026年8月31日，為香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽。匯聚250件來自七間埃及重要博物館的瑰寶及最新的考古發現，包括傳...
涉冒充戰機機師與逾百女曖昧 男子涉敲詐勒索被起訴
【on.cc東網專訊】內媒周日（1日）報道，山東煙台市一名男子涉嫌冒充現役解放軍飛行員，編造駕駛殲16戰機受傷的「英雄故事」，與100多名女性保持曖昧關係，一人分飾3個角色詐騙多位女性。他因涉嫌敲詐勒索罪和冒充軍人招搖撞騙罪，被檢察機關提起公訴。
緬北電騙白家犯罪集團4名主犯伏法 白所成已因病死亡
內地傳媒報道，緬北電騙白家犯罪集團案，白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益等5人，涉及殺人、詐騙、販賣、製毒、綁架、開設賭場等罪，去年11月於一審被判死刑，其後白所成因病死亡，而其餘4人的上訴於去年12月被駁回，維持原判，深圳市中級人民法院收到最高人民法院命令後，依法對4人執行死刑。臨刑前，罪犯的近親屬進行了會見。最高人民法院確認，以白應蒼等為首要份子的白家犯罪集團，在緬甸果敢地區通過自行修建、合作開發等方式設立多個園區，招攬、吸引楊立強等多名「金主」入駐，並提供武裝庇護，夥同「金主」實施電騙、開設賭場、故意殺人等犯罪，詐籌資金290多億人民幣，造成6名中國公民死亡、多名中國公民受傷。法院認為，被告人白應蒼組織、領導白家犯罪集團，武裝庇護電詐犯罪集團實施犯罪，其餘被告分別組織、領導、參加電詐犯罪集團或團夥實施犯罪，犯罪性質特別惡劣，情節、後果特別嚴重，社會危害極大，罪行極其嚴重，依法核准白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益死刑。 (ST)
上環5100萬日圓劫案 三名日本男及一內地女被控串謀搶劫提堂
【Now新聞台】一名日本找換店職員，上周五在上環找換店外被搶走5100萬日圓，四人被控串謀搶劫罪提堂。 四名被告由警車押送至東區裁判法院應訊，其中三名男子23至28歲，是日本人，剩餘該名52歲女子來自內地，他們被控上周五在德輔道中興業商業中心外串謀搶劫，並劫去一名日本男子5100萬日圓。其中一名被告鈴木悠介提出保釋申請，裁判官張志偉拒絕，他及另外三人要還柙至4月20日再提堂。#要聞
落馬洲洲頭村屋懷疑虐待動物案 揭雪櫃藏二十貓一倉鼠屍體 警拘二十八歲男子
【動物專訊】落馬洲洲頭村發生恐怖懷疑虐待動物案，一間村屋的雪櫃內竟發現20隻貓及1隻倉鼠死亡，屍體放在膠袋內，另屋內還有9隻貓生還，惟身體狀況十分虛弱，屋內環境衛生亦十分惡劣。警方拘捕28歲龍姓男子，懷疑涉殘酷對待動物。 據了解，事發地點位於洲頭村14號村屋，報案人是業主，於2020年將單位租予龍姓男子，業主在昨日發現單位傳出惡臭，於是報警。警方到場時發現有20隻貓及1隻倉鼠死亡，放在膠袋內並存放於雪櫃。 漁護署及愛協督察到場跟進，初步檢查所有動物屍體並無可疑表傷，須作進一步化驗及檢查。警方作進一步搜查，發現屋內有9隻貓生還，但身體狀況非常虛弱。由於上址環境惡劣，9隻貓交由愛協照顧。 漁護署會進一步化驗及解剖確認動物死因。警方以「殘酷虐待動物」拘捕龍姓男子，案件由邊境刑事值日隊第二隊跟進。 The post 落馬洲洲頭村屋懷疑虐待動物案 揭雪櫃藏二十貓一倉鼠屍體 警拘二十八歲男子 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.
警搗破網戀電騙集團拘682人 涉580宗騙案涉額6.2億港元
警方宣布，過去三星期展開代號「謀攻」的執法行動，以「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及洗黑錢等罪拘捕了共682人，包括469男213女，年齡介乎14至89歲，共牽涉580宗騙案及科技罪案，涉及款項6.2億港元。 案件以電話騙案、網上購物及求職騙案為主。涉案的包括一個網上情緣詐騙集團，涉及11人，在工廈租用單位作住所及詐騙基地，並在不同交友程式利用虛假頭像假扮成本地年輕女子，對314人進行詐騙，共騙取4,400萬元。他們向受害人聲稱，在外地工作其間遭受挫折、有自殺念頭，再由詐騙集團假扮女子的上司，聲稱女子去世，向受害人展示偽造公司卡片及遺產證明，而女子指定受害人協助處理或繼承遺產，騙取受害人繳付手續費，其後失去聯絡，詐騙集團又假冒警員進行二次詐騙，致電受害人訛稱已偵破騙案，要求繳交行政費，以取回被騙款項。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
新田洲頭村屋傳惡臭 揭 20 貓及倉鼠屍藏雪櫃 28 歲男涉殘酷對待動物被捕｜Yahoo
元朗新田洲頭村一間村屋被揭多具貓屍及倉鼠屍藏於雪櫃，一名 28 歲男子涉殘酷待動物被捕。
山東街唐樓單位起火烈燄竄出窗 濃煙席捲半空
【on.cc東網專訊】旺角發生火警。今午(2月1日)1時16分，山東街71號一唐樓單位起火冒煙，驚動多人報案。據網上片段所見，起火單位火舌竄出窗外，火苗墮下，波及晾掛窗外的衣物。一批住客自行疏散。
警拘2名非華裔男子 涉屯門和田邨連環縱火案
【Now新聞台】屯門和田邨附近周五清晨發生兩宗懷疑縱火案，警方拘捕2名涉案非華裔男子。 警方檢獲打火機、閉路電視、被捕人犯案時身穿的衣物等。案發在周五清晨五時多，警方接報和田邨單車休憩處有電單車和單車起火，約一小時後，距離和田邨約200米一個露天停車場亦有7輛汽車遭焚毀。消防認為兩宗起火原因有可疑。警方翻查現場閉路電視片段和附近居民提供的閉路電視片段，鎖定兩名非華裔男子犯案，並採取拘捕行動。被捕人分別25歲和26歲，其中一人持香港身份證，均報稱無業，將會落案起訴涉嫌縱火和刑事毀壞罪。#要聞
鄧炳強：安全帶保障生命安全是不爭事實 研是否加入豁免條款
巴士強制佩帶安全戴法例實施不足一周，引起社會極大迴響，其後政府承認條文有不足之處，未能完全反映立法原意，將刪除有關強制佩戴安全帶的條文，待完善條文後再提交立法會審議。保安局長鄧炳強表示，雖然現時乘巴士時沒有佩戴安全帶並不違法，警方亦會以勸喻為主，但他強調安全帶在交通意外中可保障生命安全，是不爭的事實。對於日前有巴士安全帶被剪，鄧炳強斥責挑戰社會制度，屬「反社會行為」，強調會嚴肅處理。
屯門新墟教會天花石屎剝落 女子頭部受傷送院
屯門發生石屎墮下事件。今日(1日)中午12時許，警方接報，指青山公路新墟段250號一間教會內，其天花板突有石屎剝落，一名50多歲的女子被擊中，頭部受傷。
屯門教會天花冧石屎 女職員中頭獎受傷送院
【on.cc東網專訊】屯門發生墮物傷人事件。今日（2月1日）中午12時03分，青山公路新墟段250號彩暉花園C座地下一間教會，其辦公室近門口一幅面積約1米乘1米的天花石屎突然剝落，連同假天花一併墮下，擊中一名姓陳(33歲)女職員，其同事大驚報案。
旺角山東街唐樓劏房起火 疑拖板短路肇禍 男戶主背燒傷送院
旺角山東街有單位起火。今日(1日)下午1時許，旺角山東街71號唐樓有一個劏房單位起火。由現場片段可見，單位冒出大量濃煙，火舌不斷湧出窗外，燒着窗外衣物。
北角碼頭橋躉驚現龜屍 警方列殘酷對待動物
北角碼頭驚現龜屍。今日(1日)約下午3時半，警方接獲市民報案，指在東區走廊橋底、北角碼頭對開一個橋躉上，發現一隻龜伏屍。消防員及愛護動物協會人員接報到場，證實該龜已死亡。據悉，龜身長約50厘米、闊約30厘米，屍體其後被放入膠籠帶走。警方初步調查後，將案件列作「殘酷對待動物」處理，死因及詳情仍有待跟進。
柬埔寨掃蕩電詐園區拘逾2000名外國人 大部分是中國籍
柬埔寨警方掃蕩電詐園區,拘捕超過2000名外國人,大部分是中國籍。柬埔寨傳媒報道,警方星期六在柴楨省巴域市一處電訊詐騙園區展開大規模執法行動,被捕的2044名外國人當中,近1800人是中國籍,其餘來自緬甸、越南、尼泊爾等,是柬埔寨近期展開清剿電訊網絡詐騙園區行動以來,規模最大的一次執法行動。報道稱,這個電詐園區以賭場名義運作,園區內共有22幢建築物,長期被用於從事電詐等非法活動。自1月中旬起,當局持續加強打擊電訊詐騙犯罪,很多電詐園區已自行解散,大量從事電詐人員陸續離開園區。 (BC)#柬埔寨 #電詐園
大埔公路兩車相撞起火 司機及時脫困獲救送院
【Now新聞台】大埔公路晚上有兩車相撞，其中一輛私家車意外後起火，司機一度被困獲救送院。 網上片段見到，涉事私家車車頭火勢非常猛烈，濃煙不斷冒出。一名傷者由救護車送到威爾斯親王醫院治理。現場是大埔公路沙田段近沙田花園對開，警方晚上7時許接報，指兩架私家車相撞，其中一輛車起火，一名司機報稱被困。消防趕至現場，證實司機已經脫困，即時動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，約15分鐘後將火撲熄，涉事車輛車頭嚴重損毀。警員封鎖部分行車線，正調查意外原因。#要聞