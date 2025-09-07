男子糾集20人假冒國安 控制保安後封鎖公園挖寶藏

【on.cc東網專訊】內媒周日（7日）引述國家安全部指，近年來有極少數不法分子利用群眾對國家安全工作的支持與信任，冒充國家安全機關工作人員實施違法犯罪活動，不僅嚴重損害國家安全機關形象，更對社會秩序和公眾安全造成危害。

在其中一宗案例中，幾名身穿迷彩服、衣後印上「執勤」字樣的人員，午夜闖入南方小城一個公園的保安室，自稱是國安局人員，正執行一項重要任務，需「接管」公園至次日上午。值班保安還沒來得及反應，就被集中控制，並被沒收手機，失去了與外界的聯繫。

隨後有4輛汽車駛入公園，一場神秘行動在黑暗中開啟。機器施工的轟鳴聲劃破夜空，被控制的保安滿心疑慮與驚恐，卻無法行動。凌晨兩點左右，這些神秘人悄然撤離。保安急忙查看園區，眼前的景象讓他們大吃一驚——某景點周邊一片狼藉，地面坑窪、設施損毀，顯然經歷了一場瘋狂挖掘。公園管理人員接到值班保安匯報後，立即向國安機關舉報。

國安機關會同有關部門迅速展開調查，很快鎖定以張某為首的團夥並將相關人員傳喚到案。令人啼笑皆非的是，這場「執法大戲」的背後，竟是一場毫無根據的尋寶鬧劇。原來，張某輕信民間傳言，認為公園內埋藏寶藏，利欲熏心之下，糾集近20人，攜帶專業工具，冒充國家安全機關工作人員闖入公園肆意挖掘，最終卻一無所獲。

這場鬧劇的背後，是張某等不法分子對法律的漠視，對社會秩序的挑戰，等待他們的將會是法律的嚴懲。國安部呼籲民眾要警惕自稱國安但拒絕出示證件的人員。若遇到可疑身份人員，不要慌亂，記住對方體貌特徵、口音、車輛信息等細節，在確保自身安全的情況下向當地國家安全機關舉報。

