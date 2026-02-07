男子網上遊戲群組稱年初一炸金鐘站 涉炸彈嚇詐等2罪被捕

警方以涉嫌「炸彈嚇詐」及「管有仿製槍械」將一男子拘捕，並其住所搜獲3支仿製槍械。Image 2026 02 07 at 14.18.54 (1)

警方昨日（6號）拘捕一名31歲男子，涉嫌於網上遊戲群組內宣稱將於大年初一（2月17日）炸毀港鐵金鐘站。警方以涉嫌「炸彈嚇詐」及「管有仿製槍械」將他拘捕，並其住所搜獲3支仿製槍械。

警方在1月27日接獲市民網上舉報，被捕男子在網上遊戲群組聲稱，年初一炸毀港鐵金鐘站。警方隨即部署左大量軍裝人員，包括軍裝巡邏小隊，衝鋒隊，反恐特勤隊等去到金鐘站及附近一帶進行大規模搜索，最後沒發現任何可疑物品。

警方在被捕男子住所搜獲3支仿製槍械，交由軍誡法證科進行檢驗，是否符合相關法例規定。

警方綜合現階段調查，警方相信被捕男子係單獨行事，而並沒有其他同黨，以及相信其是一個軍事裝備，以及線上遊戲的狂熱者。

警方提醒市民，互聯網不是一個無法可依的領域，本港針對現實世界的法例，大部分亦適用於互聯網世界。

警方提及，炸彈嚇詐是一項嚴重罪行，一經定罪最高可被判處5年監禁；任何人管有仿製槍械，即屬犯罪，一經定罪，最高刑罰可處罰監禁2年。

