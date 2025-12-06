男子花劍世界盃福岡站 蔡俊彥摘金

【on.cc東網專訊】「大美人」林青霞於1973年憑電影《窗外》正式出道，多年來累積了不少經典作的她，人氣高踞不下，仍是不少影迷心中的女神。而不時透過社交網分享生活點滴的她，日前亦揭露一段「比拍武俠更刺激」的家中驚魂。她坦言，讓她真正心神不寧的不是江湖風波，也不

東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前