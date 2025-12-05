男子葵涌廣場與警爭執 被控擾亂秩序、襲警 2026年1月答辯

巴基斯坦籍男子今年 8 月在葵涌廣場與警員爭執，被控在公眾地方擾亂秩序、襲警兩罪，案件周五（5 日）在西九龍裁判法院再提堂。他由烏都語傳譯協助。控方準備好答辯，辯方則申請押後到 2026 年 1 月 21 日才答辯，獲主任裁判官蘇文隆接納。男子以原有條件保釋。

被告王志輝周五離開西九龍法院。（《法庭線》記者攝）

控罪指大聲叫囂、襲警

巴基斯坦籍男子王志輝（被起訴時22 歲，報稱售賣員） 被控於 2025 年 8 月 27 日，在葵涌廣場 2 樓 C101 號夏季書店外，在公眾地方作出擾亂秩序的行為，即於上述地方大聲叫囂，而上述行為意圖激使他人破壞社會安寧或相當可能會導致社會安寧破壞。

王另被控同日在上址，襲擊在正當執行職務的警務人員，即警員 25443 黃偉林。

案件編號：WKCC3817/2025