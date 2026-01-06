男子藍田站交收 20 萬元《寵物小精靈》卡牌 買家假借檢查奪卡逃去 保險界稱須投保專門保險方可索償︱Yahoo

《寵物小精靈》卡牌於 1996 年推出，隨着收藏市場發展，Pokémon 卡逐漸成為全球收藏界的熱門項目。

【Yahoo新聞報道】藍田今日（6 日）發生一宗《寵物小精靈》卡牌盜竊案。一名 33 歲姓陳男子於下午約 3 時與一名買家相約在港鐵藍田站交收，涉及約 19 張《寵物小精靈》卡牌，報稱總值約 20 萬元，其後一名青年取走卡牌聲稱作檢查後離去，未有付款並失去聯絡，事主隨即報警。

警方調查指，事發時男事主身處港鐵藍田站付費區閘內，涉案青年則站於閘外，並以檢查卡牌為由取走該批 卡牌。青年得手後隨即轉身逃走，往匯景廣場方向離開。警方將案件列作「盜竊」，交由觀塘警區刑事調查隊第三隊跟進，正追緝一名年約 18 至 23 歲青年。

稀有卡則可達數百萬美元

《寵物小精靈》卡牌於 1996 年推出，隨着收藏市場發展，Pokémon 卡逐漸成為全球收藏界的熱門項目，價格差異甚大，稀有卡則可達數百萬美元。

Pokémon 卡的價值一般取決於稀有度，鑑定機構會就卡牌完好度評分，評分愈高，市場價值通常愈高。部分年代久遠或已絕版的卡牌，加上評分理想，往往吸引收藏者及投資者追捧，價格亦隨之上升。

事主必須投保專門保險 方有機會獲得賠償

保險經紀同時亦是 Premier Hobby Collective 台主之一的 Phil Steel表示，從保險角度而言，索償時必須提交保單報告，並清楚列明被盜物品的描述。

Phil Steel 指出，若要就高價值卡牌作出相應索償，事主必須投保專門的收藏品保險，並在保單內逐一列明每張卡牌的價值，而相關金額亦須事先獲保險公司同意，才有機會獲得相應賠償。此外，有關保單亦必須涵蓋住宅以外的保障範圍，否則在戶外交收或展示期間發生事故，未必受到保障。至於卡牌的物權證明，Phil Steel 稱，若卡牌已完成評級並封裝，卡牌本身一般設有獨立序號，可作為識別依據。

Phil Steel 稱，若交易金額龐大，理應提高警覺，「任何超過五位數的交易，我都會建議對方在卡牌店交收，確保安全，同時可以即場驗證卡牌真偽。」

他續指，若由他作為買賣一方，必定堅持在卡牌店完成交收，至少有專業人士在場作見證，可大大降低風險。他補充，即使交易並非由店舖促成，亦會提醒店舖會員盡量到店內完成交收，作為一項基本安全措施。