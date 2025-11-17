男子被控非禮10歲女兒 事主錄影會面：被問「舒唔舒服」 保母查問被告遭辭退

60 歲在內地工作的男子，被指在疫情通關後返港，趁 10 歲女兒入睡時，摸其胸部、下體等，又問女兒「舒唔舒服」。他否認 4 項非禮罪，案件周一（17 日）在區域法院開審。



事主錄影會面指，她事後向保母透露事件，保母為她調房、代她向父親查問，對方其後被父親辭退。她又指，被非禮後透過鎅手處理情緒。案件周二續。

否認 4 非禮罪受審

被告為 Z.F.（被控時 60 歲），庭上獲普通話傳譯，否認 4 項猥褻侵犯罪。控罪指，他在 2022 年 7 至 8 月某兩日、2024 年 1 月 11 日在香港新界某單位，以及 2023 年某日在香港非禮女童 X。當時 X 介乎 10 歲至 11 歲。

控方由高級助理刑事檢控專員何眉語代表；辯方由資深大律師許紹鼎代表，案件由區域法院法官練錦鴻審理。

女童：遭父親摸胸及下體

庭上沒讀出開案陳詞，並播放女童 X 兩次錄影會面。X 提到，母親居於內地，兩人關係較疏離；父親在內地工作，因疫情留在當地，她與兄姊及保母同住。

X 指，2022 年 7 至 8 月就讀小四，某日完成補習回家，看到沒見面多時、回復通關才返港的父親。當晚，她與姐姐在房間睡覺，姐姐睡在窗台位置，她則因見到父親，「好興奮到瞓唔着」，其後聽到父親躺在她身旁。

X 指，父親伸手入其上衣摸胸，又脫去其內褲，指插其私處，持續數分鐘，再舔其胸及耳朵。父親發現她沒睡着，問「舒唔舒服」。父親其後為她穿褲，她漸睡着，指當時「好嬲同埋好傷心」。

女童：向保母透露遭非禮

另一日早上，X 睡醒但沒睜開眼睛，父親從廁所步出，行至她身旁摸胸，X 形容他「好大力摙吓，笑吓笑吓」，表示「我好嬲，嬲咗好耐、嬲到依家」。她續指，「自從第一次之後，日日都有摸我胸同下面，應該一個星期每日都有，但記得唔係唔清楚。」

X 向保母表示，不想與父親同睡，因對方摸她，保母遂向 X 的父親查問，但 X 不知道詳細內容。X 其後調房與保母同睡，兩人睡在工人房內的雙層床，父親則返回內地。

X 指，父親於 2023 年某日，在黃埔一個停車場內的升降機抱着她，問「係咪同姨姨講咗」，「唔係同你講唔好同姨姨講咩」，X 沒理會，父親遂向她「摙 pat pat」。

X 又指，父親辭退了保母，她認為可能與揭發事件有關，或本來父親不喜歡保母，「覺得姨姨超越咗佢喺我哋心中嘅地位，就炒咗佢。」

女童：透過鎅手處理情緒

X 指，進行錄影會面的前一日、即 2024 年 1 月，父親問她要不要到樓下吃咖喱飯時，「好貼攬住我，摙咗 pat pat 同大髀」，X 推開他及躲進廁所。X 又表示，父親「好囉嗦、好惡」，「我唔係好鍾意佢」。

她稱，透過書信向社工披露被父親非禮一事。警員問，她手上的鎅痕，是否處理情緒的方式？X 稱：「由爸爸非禮我第一次開始鎅手」，報警後沒再這樣做。根據承認事實，X 的父親接兒子放學時被捕。

案件編號：DCCC489/2024