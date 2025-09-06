男子觀塘踢波疑因控球權爭執，被8男持刀棍襲擊(資料圖片)

一名男子在觀塘踢足球，疑因控球權問題與另一隊伍爭執，其後在場外被8名男子持刀及鐵棍襲擊。

事發在昨晚11時多，一名32歲姓繆男子在觀塘遊樂場七人足球場踢球，與另一隊伍爭執，在場外被8名年約20歲的男子持刀及鐵棍襲擊，兇徒其後逃去。

正追緝兇徒歸案

事主頭部及手腳受傷，負傷返回啟德住所，妻子代為報案，事主清醒被送往伊利沙伯醫院治理。警員帶同警犬到案發現場附近兜截，但無發現，正追緝兇徒歸案。

