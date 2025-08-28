男子認姦未成年自閉症繼女 官指事主母求情信隻字不提女兒「極度擔心受害人情況」

35 歲鋁窗工人涉於 4 年前，強姦有自閉症及中度智障的 11 歲繼女，再於繼女 13 歲時多次強姦她。繼父承認 5 項強姦罪及 1 項猥褻侵犯罪，原定周四（28 日）在高等法院判刑，法官陳嘉信冀索取被告的精神科醫生及臨床心理學家報告，將判刑押後至 12 月 19 日，期間被告繼續還押。



案情提及，在 2021 年某日至 2023 年，被告幾乎每晚都強姦事主。事主在學校上性教育課時，向老師透露事件。被告被捕後，在警誡會面中承認，在沒有得到事主同意下與她性交。



法官關注，事主的母親為被告求情，信中只提到被告及他們所生的兩名兒子，隻字不提事主，「母親似乎對受害人毫無同情心」，擔心現時事主一家的情況，冀辯方再向事主母親查詢，進一步解釋家庭狀況。

官憂再令事主回想事件

被告 C.C.H. 在交付審訊階段承認 5 項強姦罪、1 項猥褻侵犯罪，指控他在 2021 年某日至 2023 年 9 月 14 日，在荃灣某單位，強姦及猥褻侵犯 X。

案件原定周四判刑，法官陳嘉信表示，希望索取被告的精神科醫生及臨床心理學家報告，押後判刑。他又指出，昨日收到事主母親為被告求情的信件，「隻字不提她的女兒，全部都是關於她的丈夫和兩名兒子，我極度擔心受害人的情況。」

官指，判刑的考慮因素之一，是案件對事主及整個家庭的影響，惟事主的母親「似乎對受害人毫無同情心，她只提到丈夫的情況」，關注若再索取事主創傷報告，或被告的背景報告，會否令事主需要再次回憶事件，帶來創傷。

事主現與外婆同住

控方表示有同樣的擔心，因事主由報案到索取創傷報告，已需要兩度講述事件，若索取背景報告，事主身為被告的繼女，同樣需要接受感化官查詢。控方另確認，事主現與外婆同住。

法官重申，難以理解事主母親的取態，情況令人擔憂，冀辯方可以嘗試聯絡事主母親，請她解釋家庭的情況。

案情：被告幾乎每晚強姦事主

被告承認的案情指，事主在 2010 年出生時，其母親與生父分手，她不曾見過生父。事主在 3 歲時確診自閉症譜系障礙，事主母親同年開始與被告交往及同居，其後生下兩名兒子，並在 2017 年結婚，連同事主一家五口，2021 年搬入荃灣一個公屋單位。事主並不知道被告只是她的繼父。

在 2021 年某日至 2023 年 9 月 14 日，被告幾乎每晚都強姦事主。在 2021 年某日，當時事主 11 歲，被告趁事主母親洗澡、兒子和事主正在睡覺時，進入事主的睡房爬上上格床，事主叫他走開但不獲理會，被告脫下事主的內褲，用陽具插入事主的陰道，並雙手摸她的胸部，事主嘗試踢被告的腹部但不果，她感到非常疼痛和懼怕，又問被告知不知道她可能會懷孕，被告稱「這不會發生」。直至事主稱母親洗完澡出來，被告才停手穿回褲子和內褲。

同年另一日，被告與事主外出時，見到有人撞向事主的胸部，而她沒有反應，兩人返回住所後，被告用右手掃過事主的胸部，斥責事主沒有好好保護自己。

案情：性教育課時向老師揭發事件

2023 年 3 月至 9 月 14 日，被告再趁事主母親洗澡，或帶兒子外出時，四度沒有使用安全套下強姦事主，事主每一次都有拒絕被告但不果，事後被告著事主不要告訴他人。9 月 15 日，事主的班主任教授性教育課時，告訴事主與異性互動時要保護自己，事主突然表示她不想被告「搞」她，因為她可能會懷孕，最終透露她被繼父強姦。

事主母親得知後質問被告，被告起初否認，事主母親則質疑，若沒有發生過，為何事主會有此指控。被告終承認摸了事主的胸部和私處，但沒有和她性交。被告在 9 月 16 日被捕，在警誡下他承認在一周前與事主性交，及曾摸事主的胸部和私處，同日在警誡會面中，被告承認在 2023 年 3 月某日、8 月 9 日和 9 月 5 日，在沒有得到事主同意下與她性交，亦承認在 9 月 14 日摸事主的胸部和私處。他知道事主有中度智障。

案件編號：HCCC396/2024