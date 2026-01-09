男子長江中心外以磚襲警暴動罪成 律政司入稟索償4警工傷費

2020年1月19日，中環遮打花園舉行集會期間被警方要求中止活動，有示威者追打警員至長江中心外，警方發射催淚彈驅散。(網上圖片)

2020年1月19日，中環遮打花園舉行集會期間被警方要求中止活動，有示威者追打警員至長江中心外，警方發射催淚彈驅散，多人被捕。其中一名當時20歲的男子，2023年被控暴動罪成判囚58個月，案情指他曾招認以磚襲警。裁決後逾兩年，律政司周四（8日）入稟區域法院向該男子索償，指當日事件導致4名警察受傷，現向該男子追討政府已支付的僱員補償；入稟狀並未列明索償金額，男子收件地址為塘福懲教所，料仍在服刑。

料仍在塘福懲教所服刑

原告為律政司，被告為李旭熙。入稟狀指，原告代表警務處長起訴向被告追討4名警察的僱員補償，包括高級督察34135、警署警長54996、女警長57216及警員14804，該4人於2020年1月19日在工作期間受傷，而4人傷勢是被告導致，故根據《僱員補償條例》向其追討政府已支付的僱員補償、利息和訟費。

翻查資料，被告2023年經刑事審訊後，被裁定暴動罪成，判囚58個月，他另涉串謀有意圖而導致身體受嚴重傷害則罪脫，當時法官裁定被告在長江中心外包圍警員及以磚頭施襲擊。控方案情指，李於警誡下稱「我咪揸住舊磚走埋去作勢打咗兩吓，然後將舊磚掉向差人，之後就走喇」、「我喺遮打花園集會期間，見到啲人跑向長江中心，於是我跟住跑，去到長江中心度，我知道有警察俾人圍，於是我就跑埋去，幫手圍警察。」

事後該4名警察送院診治，高級督察頭部須縫針、右手無名指有骨裂；警署警長的手部、背部及頭部受傷；女警長前額和後腦須縫針、兩隻手指骨折；警員頭部須縫6針、雙手擦傷。

案件編號：DCCJ115/2026

