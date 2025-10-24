兒童坐私家車須用安全座椅 11月1日起實施
男子非法進口7.4噸日本牛肉到香港 申報出口到塔吉克逃避檢疫
日本兵庫縣警察，在周四（23日）公布，以違反海關以及預防牲畜傳染法例，拘捕一名沖繩縣的48歲公司負責人，涉嫌虛報出口地避過檢疫程序，出口7.4噸，申報價值約4,860萬日圓（約2,468萬港元）日本產牛肉到香港。
日本媒體報道，被捕的48歲男子工藤勝德，在大阪堺市經營一間食品批發公司「嘉盛國際」。他被控在2023年8月，將一批申報價值4,860萬日圓的日本產的冷藏牛肉，虛報出口至中亞國家塔吉克，以避開需要的出口檢疫證明，然後將牛肉運到香港。根據日本及香港有關於和牛及日本產牛肉的規定，日本方面需要在厚生勞働省指定的屠場屠宰以及進行要求的處理，並獲得有關當局檢疫證明，方可出口到香港，但塔吉克沒有相關規定。
據警察表示，同一企業自2019至2024年間，合共出口850噸，估值54億日圓（約2.742億港元）的冷藏牛肉運到塔吉克同一間公司，懷疑有關人士已經不只一次用類似手法避過檢疫。在9月的時候，神奈川縣警方亦拘捕多人，涉嫌以虛報出口和牛到柬埔寨，其後證實亦以同類手法逃避檢疫運來香港。
