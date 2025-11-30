男子鞋底藏冰毒 西九龍站過關入境內地斷正

【on.cc東網專訊】海關總署周日（30日）公布，香港西九龍高鐵站海關關員近日查獲一名從香港入境內地的旅客藏匿0.841克冰毒，案件移交海關緝私部門處理。

關員監控入境旅客時，發現一名進入海關監管區且未向海關申報的男子行路異常緩慢，隨即檢查他。查驗過程中，男子很慌張，多次催促關員盡快放行。關員提出查驗男子的鞋子時，他非常緊張、目不轉睛地關注查驗情況。

關員隨後在男子右腳所穿運動鞋底部查獲使用棉柔巾包裹的可疑白色晶體，經試劑檢測呈冰毒反應。經專業機構鑑定，白色晶體中確定檢出冰毒成分。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】