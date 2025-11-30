宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
男子鞋底藏冰毒 西九龍站過關入境內地斷正
【on.cc東網專訊】海關總署周日（30日）公布，香港西九龍高鐵站海關關員近日查獲一名從香港入境內地的旅客藏匿0.841克冰毒，案件移交海關緝私部門處理。
關員監控入境旅客時，發現一名進入海關監管區且未向海關申報的男子行路異常緩慢，隨即檢查他。查驗過程中，男子很慌張，多次催促關員盡快放行。關員提出查驗男子的鞋子時，他非常緊張、目不轉睛地關注查驗情況。
關員隨後在男子右腳所穿運動鞋底部查獲使用棉柔巾包裹的可疑白色晶體，經試劑檢測呈冰毒反應。經專業機構鑑定，白色晶體中確定檢出冰毒成分。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
澤倫斯基幕僚長遭反貪調查 涉嫌逾30億回扣案
（法新社基輔28日電） 烏克蘭反貪腐機構今天表示，正在搜查總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）權力極大的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）。葉爾馬克今天表示，他正積極配合調查。法新社 ・ 1 天前
斬死鄰居祖孫三口 男子判死提上訴
【on.cc東網專訊】廣東省廉江市男子葉德志今年3月闖入同村村民家中斬死祖孫3人，控以故意殺人罪名，今年8月被判處死刑，剝奪政治權利終身。葉德志不服一審死刑判決提起上訴後，廣東省高級人民法院周四（27日）借用湛江市中級人民法院法庭審理此案，庭審過程持續約一小時，on.cc 東網 ・ 1 天前
消息：廉署拘捕宏福苑修葺工程顧問公司兩董事
大埔宏福苑五級火，增至最少94人死亡。廉政公署正調查屋苑大維修工程是否涉及貪污。消息稱，廉署今日(28日)拘捕負責監督宏福苑修葺的工程顧問公司鴻毅建築師有限公司的兩名負責人，是繼警方昨日(27日)以「誤殺」罪拘捕3名工程公司董事及工程顧問後，執法部門第二波拘捕行動。AASTOCKS ・ 1 天前
宏福苑火警鐘證實不能有效操作 消防將採執法行動
大埔宏福苑五級火死亡人數增至128人，79人傷。消防處處長楊恩健見傳媒表示，宏福苑8幢大廈警鐘經檢查後，證實不能有效操作，將向消防設備承辦商採取執法行動。他指，在派員到場試警鐘時，發現是沒有聲響。 另外，警方昨日拘捕的3名男子，為涉事建築公司的兩名董事及一名工程顧問，署理警務處處長簡啟恩表示，被捕的3人由52至68歲，正被扣查，警方正尋求律政司法律意見。警方亦已經與消防成立專案小組，全面調查包括起火原因，並交予死因庭。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
警方掃毒行動拘121男女檢約500公斤毒品
【Now新聞台】警方展開打擊毒品行動，檢獲近500公斤毒品，拘捕121人。 毒品調查科針對販毒集團利用網上平台販賣毒品，於本月2至29日期間展開執法行動 ，合共偵破77宗涉及毒品的案件，拘捕96名男子、23名女子及2名女童，年齡由14至70歲，涉嫌販運、管有及製造危險藥物。行動中檢獲共約493公斤不同種類的毒品，包括有依托咪酯、大麻、可卡因等，總值約2億8000萬元。#要聞now.com 影音新聞 ・ 3 小時前
捲入反腐風暴 烏克蘭總統辦公室主任辭職
烏克蘭總統澤連斯基周五發表講話表示,總統辦公室主任葉爾馬克(Andriy Yermak)已經提交辭職聲明。國家反腐敗局在社交媒體發文稱,當局與反腐敗專門檢察官辦公室對葉爾馬克的住所進行搜查。國家反腐敗局和反腐敗專門檢察官辦公室本月10日在社交媒體宣布,反腐敗部門的調查結果顯示,能源部現任和前任官員與商人組成的龐大犯罪集團涉嫌洗錢、非法斂財等行動,已被查明的洗錢金額近1億美元。貪腐案曝光後,司法部長和能源部長都被革職。澤連斯基表示,周六將與可能擔任總統辦公室負責人的人選進行諮詢。 (BC)infocast ・ 16 小時前
澳洲悉尼發生槍擊案一名男子死亡 警方拘兩人
澳洲悉尼發生槍撃案，一名20多歲男子死亡。當地警方今日近中午12時接報，指在悉尼市中心以西30公里，布萊克敦(Blacktown)的卡里尼亞街(Carinya Street)發生槍撃案，警方到場後發現一名男子頸部、胸部和腿部中槍，當場死亡。警方隨即追捕一輛正駛離現場的私家車，其後私家車因撞車停下，警方拘捕車上兩人，分別年約10多歲及20多歲。警方表示，正調查犯案動機及過程，並加強巡邏事發地區，確保社區安全。 (ST)infocast ・ 1 天前
羅浮宮劫案第四名疑犯被正式立案偵查 失落珠寶仍下落不明
法國巴黎檢察官貝屈奧表示,羅浮宮劫案第四名涉嫌在現場犯案的人,被正式立案偵查,被搶走的珠寶依然下落不明。當地上月19日上午,4名蒙面人到羅浮宮外,分工配合完成劫案。警方採取多輪行動,3名疑犯先後落網,到過去的星期二,第四名、亦即最後一名疑犯被捕。巴黎檢方表示將繼續尋找失落珠寶,同時查明犯案經過。這宗劫案全程只持續幾分鐘,除了一頂被劫匪掉落的皇冠在案發當日被找到,其餘八件被搶走的藏品至今下落不明。這些珍貴珠寶總估價為8800萬歐元,文化歷史價值不可估量。 (BC)infocast ・ 15 小時前
華盛頓槍擊案嫌犯面臨謀殺指控 特朗普誓言擴大對移民的打擊
【彭博】— 特朗普政府正著手擴大其移民打擊行動，同時對涉嫌槍擊兩名國民警衛隊員、造成其中一人死亡的槍手提出一級謀殺指控。Bloomberg ・ 1 天前
曼谷警方搜查公寓涉詐騙中心 拘16名中國人
泰國警方突擊搜查曼谷一間公寓，以涉及跨國詐騙活動，拘捕16名中國人，包括1名台灣男子。警方指，公寓是由一名中國女子承租，她是其中一名被捕人的女友，租期不足1年。警方指，被捕台灣男子因涉及毒品、詐騙及洗黑錢罪行，早前被台灣當局通緝。他聲稱詐騙集團看中他的電腦技能，招募他參與愛情及投資詐騙，並開設2個洗黑錢賬戶，以獲得5萬新台幣的報酬。警方指，多名被捕人士曾經在緬甸參與詐騙集團工作，在當局加強邊境打擊詐騙後，潛逃到泰國，強調會繼續加強打擊跨國詐騙工作。 (ST)infocast ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 1 小時前
宏福苑大火｜趁火打劫！兩批可疑人士聲稱幫災民登記 持非官方表格索銀行驗證碼 遭街坊質詢落荒而逃｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】全城心繫大埔，卻有人趁火打劫。《Yahoo新聞》發現，有兩批來歷不明人士到廣福平台聲稱幫災民登記資料，索取包括銀行帳號及驗證碼，又聲稱可以幫災民提取一萬元「應急錢」。這些表格有不同版本，但全部並非民政署或其他機構的援助申請表，可疑人士更集中向長者落手。記者分別聯絡到兩位目擊街坊，發現至少有兩批人行事，他們身上沒有任何職員證，當街坊質問這些人士來自哪一個機構及「係咪呃錢？」對方不但無法作答，更會馬上逃離現場。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
宏福苑五級火｜吳林峰不滿將起火原因歸咎竹棚 斥關愛隊打卡：根本同幸災樂禍冇分別
大埔宏福苑宏昌閣於11月26日星期三下午發生五級大火，事故造成逾百人傷亡，慘劇令全港市民悲痛不已，市民大眾與藝人名人都出錢出力援助災民。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜《歡樂滿東華》今晚舉行改辦《善心滿東華》 曾三度因大事改名
宏福苑五級火至今造成128人死亡，多人受傷，演藝界多人紛紛響應捐款振災，多項娛樂活動都延期或取消，或將部分收益捐贈災民。今晚於TVB舉辦的《東華三院155周年歡樂滿東華》亦將改為《善心滿東華》。據《善心滿東華》網站所見，今次慈善活動目的「為大埔宏福苑事故籌款」，亦會「全數捐款將撥用於支援受大埔宏福苑事故影響之人士」。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
宏福苑五級火︳甄妮捐10萬元予災民「我永遠愛香港」 連環留言宣洩不滿
多位藝人都為大埔宏福苑至今釀成近百人死亡嘅五級大火出錢出力，近年喺台灣生活嘅歌后甄妮都有留意事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
姜麗文自爆抑鬱症復發 坦承12年來最嚴重一次：這次很不妥
姜麗文（Lesley）與哥哥姜文杰於2010年自資組成兄妹檔組合Benji and Lesley，加入樂壇出道，2017年，姜麗文簽約TVB，於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Liza，以及《星空下的仁醫》飾演羅麗娜獲得不少好評，成功入屋，曾於《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎。去年，姜麗文宣布離巢TVB，隨老公柏豪移居美國，並與當地演藝經理人公司簽約，可惜喺當地生活只係不停試鏡，每次都要與逾千人爭一個角色。近日，姜麗文於社交平台長文自爆抑鬱症復發，更係最嚴重嘅一次。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
宏福苑五級火︱網傳關愛隊擬接手市民物資站 揚言報警非法集結 麥美娟無回應傳聞：盼不分立場︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發後，大量市民熱心自發在災區附近設立物資站，幫助災民，但網上今日下午（28 日）流傳，關愛隊要求接手物資站，更揚言報警投訴義工涉非法集結。Yahoo新聞 ・ 1 天前
香港宏福苑大火增至128死 約有200人下落不明
（法新社香港28日電） 香港保安局長鄧炳強今天表示，大埔宏福苑社區大火造成的死亡人數上升到128人，約有200人失聯。鄧炳強召開記者會說明大火處理情況，他還向受災民眾表達慰問。法新社 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜死者家屬辨認遺物後神情哀傷 消防指遇難者主要在宏昌閣及宏泰閣找到(李昌峻報道)
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火，造成94人死亡、76人受傷。 清晨時分，其中一棟有單位死灰復燃，火舌向上冒出，單位火光熊熊。一小時後，燃燒範圍繼續擴大，冒出大量濃煙，消防繼續在現場灑水。大火發生超過一日半，七座大廈受波及，外牆熏黑，棚架被燒毀，綠色圍網只剩下小部分。有消防員進入單位，視察燒毀情況。早上有消防員受傷清醒，要由擔架床送走，多輛黑箱車陸續將遺體運走。有死傷者家屬繼續到社區會堂辨認遺物，現場圍起警戒線，有警員駐守維持秩序。不少家屬在完成辨認程序後離場，神情哀傷。消防指，死傷者主要在火勢比較猛烈的宏昌閣及宏泰閣找到，被問到大廈外牆維修工程用到的發泡膠及圍網等有否阻礙滅火。消防處副處長(行動)陳慶勇：「行動上的阻礙就沒有，但我們初步看火警蔓延得這麼快，都很可能跟這些物料有關，但實際是否這個情況，都要留待火警調查的同事去做一個調查才能確定。」消防稱會成立火警調查小組調查事件成因，包括消防系統是否有效操作，之後才知道何時可以讓居民回家。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜居民感謝管理員上樓逐戶拍門救出兩老 大讚彰顯人性
大埔宏福苑五級火造成多人死傷，但期間亦看到人性光輝。有居民發文感謝宏昌閣大廈管理員，在火警初期逐戶拍門，令他的父母能及時逃生。am730 ・ 1 天前