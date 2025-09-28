男子食放題火鍋疑「又食又拎」惹熱議 律師指須證明盜竊意圖 食店稱片段意外流出 無意引公審

頭版

不少香港人喜歡食「放題」火鍋，圍爐暢聊暢食，但任吃不等如可「任拎」！近日荃灣一間火鍋放題店揭發有食客疑「又食又拎」，將大量生熟食材放入身邊環保袋；涉事片段在網上曝光後惹來全城熱議，除關注企圖帶走食材是否盜竊外，亦關注外傳的影片有否涉及侵犯私隱或違法。店方事後表示，為影片未有「遮樣」和意外流出傳深感歉意，強調沒刻意公審。有律師則提醒，如食客事發時仍身處店內，會增加證明其盜竊意圖的難度；至於店舖公開影片則有機會涉「起底」和誹謗行為。另有飲食業界指，放題餐飲生意向來「拉上補下」，如偷食材行為普遍，或影響放題根本生存。

該段引起爭議的片段日前在網上爆紅，涉荃灣廣場火鍋放題店「千海水產」，相信是店員隨身攝錄機所拍攝短片，直擊店員走近一張兩人枱，禮貌地要求對方交還不在桌面上、相信已收藏的食材。該對顧客起初否認有收起食材，但店員指稱已在閉路電視目擊及勸喻後，男子終從身旁的環保袋取出盛滿海鮮的膠袋，但指袋內肥牛「唔係嚟嘅」，之後經職員再三勸喻，男女經商議後，最終將整個環保袋交予職員。職員將收集得來的食材拿到工作枱撿查，食材包括鮮牛肉、生蠔、魚片、蟹和「仍然很生猛」的蝦及兩包即食麵等。其後有網民跟據影片，懷疑片中男子為醫療輔助隊成員；醫療輔助隊回覆傳媒查詢指，事件中的男子證實為曾在醫療輔助隊受訓但已離隊的前隊員。

餐廳經理：沒刻意公審顧客

餐廳經理李先生接受本報訪問，解釋事件經過，指事發時某張枱追加相同的產品卻未進食，起初只以為是內部打印機有問題，直至員工收拾碗碟時發現那枱客人異於常態，「周圍望，常常打側身，以及手部都有異於正常食客的動作」，翻查閉路電視後揭發事件。李經理又指，涉事食材須收回並報銷，而作為前線經理想保障顧客的健康，同時要保護公司，「假設拿回家烹調，食了自己身體不舒服要看醫生，會影響公司的聲譽。」

對於影片流出，李先生與荃灣廣場火鍋放題店「千海水產」事後所發聲明均表示，為影片未有遮樣和影片外傳深感歉意；指拍攝影片的原意是用作內務部培訓，沒有刻意主動性公審兩位顧客，影響到兩位顧客的心情。店方已即時展開內部調查，正以嚴謹的態度審視內部資料安全管理措施，以防止類似事件再次發生。

證明盜竊意圖舉證門檻高

執業律師蘇文傑向本報表示，香港盜竊罪的構成金額門檻沒有下限，如店舖明確指出不可以帶走食物，而食客明知卻仍帶走食物，確實可能構成盜竊罪。可是要構成盜竊罪，須證明當事人有盜竊意圖，而客人事發時仍在店內進食中，要證明有意圖把食物拎走，相關舉證門檻非常之高，「所以超市大多都係店外捉嫌疑人」。相反，若當事人把食物拿出店舖範圍外，即使及後聽從勸喻把食物歸還，仍會構成盜竊罪，歸還食物只屬求情減刑的行為。

至於店舖公開影片會否違反個人資料私隱條例， 蘇文傑指若店舖把影片交給官方機構，如報案，即可獲得豁免；但店方上載至互聯網公開，如果「無打格仔」當事人樣貌清晰可見，並沒有得到當事人同意，便有很大機會違反私隱條例。另外，如果影片公開後最終未能證明對方有盜竊的行為，而有人留言「小偷」、「偷嘢」或會構成誹謗。因此最理想的的做法是向執法部門求助，而非上傳影片和評論事件。

店舖帶走食物具食安風險

家庭醫生李福基接受本報查詢時指，從店舖帶走食物具相當高的食安風險，因客人不會知道食物已解凍多少時間，而且部分食材「放喺度俾人夾，可能有人隻手有細菌掂到」；雖然即場煮熟便不會有食安風險，但如從店舖帶走，回家路程需時，「返到屋企仲要放入雪櫃擺多幾日先食」，食材表面便會滋生「諾如病毒」等細菌。他又指，事主不但沒用冷凍容器或保鮮紙，增加食物變壞機會，更疑似把生肉和海鮮放在一起，亦能食物交叉感染。

黃傑龍指偷食材令成本無法預料

同樣有經營燒肉及火鍋放題店的敘福樓集團主席及行政總裁黃傑龍亦有回應事件指，片中店員從袋中不斷抽出食材，形容似「魔術表演」，誇張程度聞所未聞。他認為，放題餐飲服務生意基本準則是「食幾多都歡迎」，但當顧客出現偷食材或嚴重浪費等行為，就會令成本完全無法預料，這對放題店經營是破壞性的影響，若嚴重到一定地步，隨時導致全行要加價。若遇到顧客偷食材會否報警？黃傑龍認為受許多因素影響，如嚴重程度、其他客人反應等，又指大部分顧客都很自律，亦會提醒前線同事，「開咗罐飲品、已經裝好杯雪糕」，可「隻眼開隻眼閉」。

