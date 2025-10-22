男子駕車撞警車輾警員腳逃遁 前女友圖協助銷毀指紋罪成

vzcdukpgs9uv.jpg

大埔科研路3年前發生交通意外，一名男子駕駛私家車時拒絕配合警方截查，開車撞向警車後，再輾過警員腳部逃遁。其前女友翌日企圖協助銷毀車上指紋，並取走個人物品。她早前被裁定串謀意圖妨礙司法公正罪成，辯方今日(22日)在區域法院求情指因性格軟弱無私而受前男友影響犯案，法官批評被告在審訊中宣誓下作假證供，全無悔意。案件押後至12月16日判刑，期間被告繼續還押看管。

被告林淑芳(31歲)，報稱無業，被控與袁浩然串謀作出多於一項傾向並意圖妨礙司法公正的作為，以妨礙和阻撓香港警務處調查2022年9月3日在新界大埔所發生的有關交通事件。同案被告袁浩然早前已定罪判囚。

案件編號：DCCC 1070/2023

