男子騎共享單車闖屯門公路 網民怒斥：唔好累司機(有片)

一名男子在屯門公路上沿着路肩踩共享單車。(影片截圖)

社交平台近日流傳影片，一名男子在屯門公路上沿路肩踩共享單車。網民斥責單車男舉動危險，「大地任我行」、「唔好累司機」。

社交平台流傳影片，第一段影片配文「喺屯公優哉悠哉踩共享單車」，片主乘搭巴士期間目擊事件，他於巴士內拍攝，可見一名穿黑衣黑褲的年輕男子踩共享單車沿屯門公路路肩前行。在另一段影片中，有駕駛者與乘客目擊同一名男子在前方踩單車，有人爆粗稱「黐X線，X你老X踩單車」，乘客其後催促司機「快少少，快少少」，司機回應「我唔X急，佢咁樣，我驚佢衝出嚟」。單車男聽到響咹聲回頭望，汽車加速追上單車男後，片主喊道「師兄，你上網啦。師兄，Yeah，上網，Yeah！ 」

許多網民批評單車男行為危險「冇王管」、「請報警」、「大地任我行」、「唔好累司機」、「呢啲人死都要喺馬路踩單車，最緊要唔好累到其他人」、「縱容太耐，大西北果班一早當交通燈、路牌、其他車透明」、「毫無責任心可言」、「害人害物」、「可能誤上公路，騎虎難下」、「唔係新鮮事，有次坐車出九龍，都見到單車人士踩單車向九龍方向」。

根據《道路交通(快速公路)規例》，任何人無合理辯解踩單車進入快速公路即屬犯罪，如屬首次被定罪，可處第2級罰款（5000元）及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可處第3級罰款（1萬元）及監禁6個月。



▼▼註:影片有粗言穢語▼▼

