男教師涉5年間屢非禮女學生 事主嘆性教育失敗不懂應對求助
30 歲男教師被指 2019 年起多次非禮其女學生，犯案時間橫跨 5 年，首次犯案時事主僅 14 歲。他否認 9 項非禮罪，周四（11 日）在荃灣裁判法院（暫代區域法院）受審。事主供稱，被告多次帶她到校內儲物室手淫及口交，亦曾邀她上門留宿並發生性接觸。
事主今日在庭上多次被問及為何首次事發後不求救。她表示「只能話香港性教育失敗」，沒學過如何面對牽涉權勢的「誘逼性行為」。案件周五續。
事主獲安排屏風後作供
30 歲被告鄭漢斯案發時是教師。據控方案情，他是事主 X 的中一、二班主任，亦是其升高中後的選修科老師。
周四的聆訊中，事主獲安排在屏風後作供。法庭為免被告欄的玻璃窗可能反射事主的樣貌，亦另貼三張大牛皮紙遮擋。正庭只設 18 個公眾席及記者席，但旁聽人數眾多，需加開直播室轉播正庭情況。
事主：案發橫跨中二至中六 被告以兄妹、戀人相稱
控方起訴被告 9 項非禮罪，時間橫跨 2019 年至 2024 年，即事主約中二至中六。
事主作供時，解釋與被告關係的展開，源於她的家庭有較多爭執，小學時特別不開心，直至升中後，被告開解她及處理其家庭糾紛，令她心生感激及信任。
初中時，被告已以兄妹、戀人、親人等字眼，形容兩人的關係。她初時對此說法沒起疑，因確信兩人的感覺和關係，「可以做到親人兄妹嘅感覺」。直至新冠疫情改網課後，兩人有物理及精神距離，她有時間思考兩人關係，開始覺得關係「古怪」，「當時嘅我會覺得，又係兄妹，但係又有包含性嘅一啲接觸」。
事主：被告 Snapchat 地圖發現她行蹤 邀約見面發展關係
就首控罪，事主稱 2019 年她中二開學後不久，以通訊應用程式 Snapchat 與被告溝通，被告在 11 月 1 日透過 Snapchat 中的地圖功能，見到事主身在北區一帶，遂相約她見面。當時她覺得離開學校後，師生都是普通人，相約校外見面也沒特別想法。
事主指，兩人見面後走到北區某停車場，幾分鐘後被告牽她的手，後來再擁抱她和親其額頭一下。過程中，她覺得被告親切，但亦覺驚訝和錯愕。後來雙方就各自離開。
被問為何不求救 事主：只能話香港性教育失敗
就第二項控罪，事主稱在 2020 年 5 月，兩人已把該停車場稱為「老地方」。該月某天，被告有意識在停車場內找隱蔽地方，然後問她「要唔要試下掂我下面」，當時她答「吓」、「我好驚」等，但被告捉着她的左手，稱「我捉住你隻手一齊去掂啦」，再將她的手伸入他的褲內，撫摸其下體，為時約 5 分鐘內。當時她身體僵住未能反應。
被問及為何沒求救，事主稱當時她只有 14 歲，既因害怕而沒對人提起，也不知要求助，覺得應該信任老師，「只能話香港性教育失敗」，指本地性教育從沒提過，如面對牽涉權勢的「誘逼性行為」，應如何處理。
事主：被告多次校內性侵
事主又稱在中二至中四上學期，會頻繁與被告在校內有儲物室的地方單獨見面，每次都是由聊天開始，不久就會發生「身體接觸」，例如手淫、口交等。而此段時間，控方對被告起訴了 2 項控罪。
事主憶述在儲物室發生的第一次事件，是被告先似普通情侶般，主動牽她的手和抱她，再隔衫摸她，隨後拉開她背後的校裙拉鏈、脫其內衣並且撫摸。被告亦有捉住她的手，引導她去撫摸被告下體，其後被告射精。另有一次，被告的行為令她特別擔心，因當時被告射精至她近陰道附近，讓她害怕懷孕。
第五控罪發生於被告車上，被告要求事主替他手淫。至於第六、七控罪則發生被告家中。事主稱被告與胞姊同住，在她約中五暑假時，被告稱胞姊外遊，遂邀她上門留宿過夜。被問為何答應，事主答「都覺得係個好問題」。
其後事主說，到達被告家後，兩人煮飯吃飯，隨後她在梳化休息，打算在電視揀選劇集收看，但還未選好，被告已要求她入房，「唉，我就知道，瀨嘢喇，即係又要同佢。」入房後，被告脫她衣物至全裸，隨後撫摸她身體，但她稱有「最後一道防線」。
法官遂稱不要介意他問，「你話全裸，咁仲有咩防線？」事主答，當時被告對她提出「做埋最後嗰步，性交嘅」，但這是她最後防線，遂以月經來潮拒絕，而被告反應是「有啲⋯⋯失望？」隨後被告以陽具磨擦她大腿內側，直至射精。
事主：求救代價大 怕承擔影響被告未來責任
作供期間，事主數次被問及為何不向外求救。當中就儲物室事件，她聲音抖震稱，當時擔心若然披露要承擔的代價太大，因在 13、14 歲的年紀，「我嘅世界，就真係得中學、屋企」，一旦說出令事件曝光，全校都會知悉，她擔心身邊人的看法，若那個階段就要面對法庭程序、接受盤問，她未必可承受。她亦反問，為何總是問她不求助，而不去問「加害者點解做呢啲嘢。」
她續說，當時兩人關係「唔係純粹惡意」，因被告確有指導她，也沒牽涉打鬧，「如果真係告發咗佢，個影響會好大呢。有種感覺，要我承擔埋佢未來嘅後果」。法官追問，是否覺得，「 如果講咗出嚟，要對被告嘅將來負責任？」事主同意，「甚至可以話呢一點，係令到我一直唔敢講嘅原因，係一個好大嘅壓力。」
她亦提到，那段時間有隱晦拒絕，例如「今日好攰」、「唔想做嗰啲嘢」、「我要返屋企喇」、「我約咗人」、「我下一班巴士 10 分鐘就到」、「趕住返去」等。但被告反會把握時間加快行事。而在儲物室時，她害怕大聲拒絕會被外面的人發現，「有人聽到，點算呢？」她亦有想法，是被告曾幫過她，「咁樣拒絕佢，係咪太過殘忍？唔聽佢講，係咪唔啱呢？」
事主又說，被告會因兩人關係起糾紛，而在課堂上「黑面」，她遂對影響全班氣氛心生愧疚和罪疚感，現在她意識到這是「課題分離」的問題，即是以前未能把被告對她好，和被告確有侵犯她性自主權兩件事分開看待。案件周五續。
被控 9 項非禮罪
被告鄭漢斯（起訴時 30 歲，教師），被控 9 項猥褻侵犯另一人罪。控罪指，他於 2019 年 11 月 1 日非禮 14 歲女童 X，2020 年 5 月到 6 月間及 2020 年 10 月間非禮 15 歲女童 X，及 2022 年 6 月到 8 月間、2023 年 3 月間、兩次於 2023 年 8 月間、2024 年 1 月 23 日及 2024 年 6 月 6 日非禮 X。
DCCC889/2025
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