男歌手金奬馮允謙Jay獲邀成賽馬日形象大使 兼任開幕表演嘉賓 將首度在馬匹亮相圈表演
馮允謙首度在馬匹亮相圈表演 擔任「時尚賽馬日」形象大使 內外兼備紳士特質
人氣唱作歌手馮允謙（Jay Fung）獲邀成為今年「時尚賽馬日」的開幕表演嘉賓，是Jay Fung首度在馬匹亮相圈表演。剛於2025年樂壇頒獎禮奪得男歌手金奬的Jay Fung實力與人氣非凡，他坦言在馬匹亮相圈表演是他的夢想之一，表示：「我經常在社交媒體見到一些歌手在馬匹亮相圈表演，現場氣氛熱烈，會問自己會否有一日同樣在馬匹亮相圈唱歌呢？」並謂希望他的表演可以為觀眾帶來正能量。
除了演出外，一向予人風度翩翩之感的馮允謙，今年首次獲邀成為「時尚賽馬日」的形象大使，並兼任「最佳服飾大獎」的評審之一，選出最具心思打扮的參加者並親手頒發獎品。Jay Fung認為，現代紳士不僅講究儀容和品味，內在修養同樣重要，他表示：「內在要有禮貌和風度，還要懂得照顧身邊的人。」在同事眼中，他私下亦保持自然流露的紳士風度，細節如主動幫忙搬重物、讓路或開門等，處處展現細心與體貼。再加上他溫柔語調與有禮態度，讓人不自覺被他的沉穩魅力吸引，久而久之成功塑造出「樂壇紳士」的形象。今次以形象大使身份參與盛事，可謂與主題「賽出風格」完美呼應。
入行多年經歷高低起跌 培養沉穩的紳士氣概
談及音樂事業，Jay Fung坦言入行多年經歷高低起跌，讓他學懂要有耐性、自我管理和裝備自己。累積多年經驗，現階段的他專注於過程而非結果，以平常心面對成績的高低。他笑言：「這份沉穩正是紳士不可或缺的特質之一。」對於男士在「時尚賽馬日」當日如何展現「賽出風格」的紳士魅力，他直言最重要的關鍵只有一個 — 「自信」，Jay Fung認為對自己的穿搭要有自信，這份自信會從內而外散發，別人也會感受得到。他並分享個人穿搭心得：「我喜歡經典剪裁的套裝，配襯領帶、配飾及手錶等等，最重要是有自信。」日前，Jay Fung為「時尚賽馬日」拍攝宣傳片，穿上畢挺西裝、打上領呔、配襯袋巾、襟針、手錶及戒指等，完美詮釋紳士的從容與格調。
視參加選秀節目為個人音樂路上的「首關賽事」及重要里程碑
Jay Fung的音樂旅程也有屬於他的「首關賽事」—要從2011年電視台舉辦的選秀節目中說起。他坦言那段經歷至今仍在他的事業中佔有重要地位，回憶道：「當年參加選秀節目能夠晉身決賽，繼續唱歌並被人發掘，對我而言是歌唱事業的一個重要里程碑。」正是那次機會，讓他真正踏入樂壇，展開屬於自己的長跑。十多年過去，Jay Fung陸續推出多首大熱作品，並贏得不少歌曲獎項。
憑熱情堅持做音樂 歌曲《Keep On, Fight On》勉勵繼續向前行
賽馬運動不僅講求速度、力量與勇氣，還強調騎師與馬匹的堅持態度，Jay Fung認為這些特質同樣適用於音樂事業上，他表示：「堅持很重要，因為做音樂不是一開始就會見到成績，不過只要保持熱情、認真對待，堅持努力，將來會有成果。」他更以自己創作並主唱的歌曲《Keep On, Fight On》呼應賽馬精神，展現持續向前的力量，笑言：「《Keep On, Fight On》這首歌很適合成為『時尚賽馬日』的主題歌或命名馬名。」賽馬運動有其獨特的比賽節奏，正如音樂亦與節奏相關，別人感受到音樂的律動，Jay Fung坦言他創作時，亦希望可以透過歌曲的節奏感染他人。
音樂旅程如同賽道上的長跑 平常心面對頒獎禮
Jay Fung形容自己的音樂旅程如同賽道上的長跑，幸得夥伴與同事的支持，讓他能專注創作喜愛的音樂。即使已在樂壇獨當一面，他仍以平常心面對每年的頒獎禮：表示：「能夠每年參與已是幸運，當然希望可以獲獎以鼓勵團隊精神，但最重要是專注於做好音樂。」
Jay Fung在「時尚賽馬日」獻出多個第一次，他期待在1月25日的表演，並呼籲大家踴躍參加「最佳服飾大獎」。各位把握機會，展示自己的紳士風格！當日，場內亦有詩式流行組合PER SE的現場音樂表演，在公眾席之「時尚型拍館」附近演出，為打卡熱點注入浪漫而具氛圍感的現場音樂元素。
