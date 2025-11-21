男生健身中心更衣室偷拍判社服 稱受ADHD影響 官：兩碼子事

案發於24/7 FITNESS位於新蒲崗萬廸廣場的分店。(官方IG)

一名21歲男學生今年5月在連鎖健身中心「24/7 FITNESS」的新蒲崗分店，用手機偷拍更衣室內的女中學舊同學。他早前承認一項窺淫罪，周四（20日）於九龍城裁判法院判刑。辯方求情指被告患過度活躍症(ADHD)，擔心其教師夢破碎。裁判官曾慶東直指過度活躍症與偷拍是兩碼子事，不應歸咎病情，惟考慮到被告初犯及認罪，終判處120小時社服令。

扮綁鞋帶偷拍女中同

21歲被告朱藝，報稱學生，承認一項窺淫罪。案情指，被告現為大學四年級生、任私人補習，與女事主X以前是中學同學，兩人會在健身室碰面，但甚少交集。今年5月14日，X進入在新蒲崗萬廸廣場10樓24/7 FITNESS的更衣室內，但更衣途中注意到門下方的百葉板疑有手機鏡頭從外攝影自己，X開門及看到被告正蹲在地上綁鞋帶，X最初沒有起疑，便重返更衣室，但X其後再次發現有鏡頭從百葉板拍攝，打開門後仍看到被告在綁鞋帶，認為他在偷拍，翌日報警。

閉路電視拍攝到，被告當時曾拿着手機，在更衣室外蹲下。警方於5月底拘捕被告，警誡下被告表示「我當時係一時衝動先起咗偷拍嘅念頭偷拍佢換衫」。

辯方求情指被告報告正面，他原本大好前途，一時衝動而犯下彌天大禍，現已得到很大教訓及正視自身問題，並求診精神科，獲處方治療過度活躍症的藥物，對其有正面幫助。裁判官曾慶東判刑時提到被告在本案發生後求診精神科，患有專注力不足及過度活躍症，被告父母在求情信中稱被告自小循規蹈矩，對其犯案感到驚訝，亦擔心被告想成為教師的夢想破碎，父親更稱被告受過度活躍症影響。

曾官直指自己對精神科亦有一定認識，過度活躍症與偷拍根本是兩碼子的事，「很多精神病患者都為人正直，喺社會上好有尊嚴」，辯方不應將犯案歸咎於病情，惟考慮到被告初犯及認罪，對事主沒有造成長期影響，終判處120小時社會服務令。

案件編號：KCCC2168/2025



