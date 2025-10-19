不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
當今社會，職業早已不僅僅是用以謀生，更成為個人魅力與生活方式的象徵。你是否曾好奇哪些職業會成為男生心中的理想伴侶標配？網路上掀起一場熱烈討論，揭開了男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
有網友因為看了YouTuber「77老大」的影片「男生最想娶職業TOP8」而有感而發，並在Dcard上分享有關的排行榜職業，其中一個職場是老師，所提及的原因是收入穩定又有固定假期，而且讓人感覺有氣質。有女老師網友分享，指去認識別人時提及自己是老師，對方都會既定覺得她是有耐心和喜歡小朋友，而且長輩們都會對此職業表示喜歡。至於「男生最想娶職業」到底有什麼職業上榜呢？一起來看看吧！
8大「男生最想娶職業」排行榜大公開！
男生最想娶職業第8名：牙醫助理
親切的笑容加上溫柔的態度，而且在醫療環境中養成的細心與耐心，讓牙醫助理成為許多男生心中的「理想老婆職業」代表。有男網友指：「每次去看牙齒，看到牙醫助理那種輕聲細語安撫病患的模樣，就覺得超有溫暖感。」此外，牙醫助理的工作環境相對乾淨舒適，加上固定的上下班時間，不會對婚後生活造成影響。
男生最想娶職業第7名：護士
醫療專業相關的職業人士無疑具有強烈的吸引力，護士總是貼心地照顧患者，讓人聯想到好太太。然而，也有男網友表示，因為工作性質繁忙，護士可能較難抽出時間經營感情與生活。
男生最想娶職業第6名：造型師
對於喜歡時尚的男生來說，擁有一位造型師女友簡直像是日常中的時尚顧問。她們特別注重外在形象與生活品味，連另一半的造型也一併提升。不過，也有意見指出，這類職業可能需要長時間站立，加上與客戶互動頻繁，生活節奏較快。
男生最想娶職業第5名：公務員
穩定、安全又有退休保障的職業，對於希望未來生活無憂的男性而言顯然是加分項。男網友們認為，公務員在未來生活規劃上較具可預測性，不過，有人也坦言，太過穩定可能也少了點浪漫與驚喜。
男生最想娶職業第4名：辦公室OL
在辦公室工作的女性往往給人專業又知性的印象，既懂得工作又懂得生活，這種職場氣場讓追求成熟伴侶的男性為之心動。OL的生活節奏與一般人同步，也較容易共同規劃日常生活。
男生最想娶職業第3名：室內設計師
創意與實用兼備的室內設計師，不僅品味出眾，還能將家打造成理想空間。許多男生認為這樣的對象不只聰明，還擁有讓人想一起築夢的魅力。她們的藝術氣息也讓生活更添質感，是感性與理性兼具的代表職業。
男生最想娶職業第2名：空姐
空姐擁有優雅外表、良好語言能力與國際視野，讓她們在男生眼中閃閃發光。許多人對於能與空姐交往甚至結婚感到憧憬，認為她們兼具氣質與獨立性。不過也有人認為空姐工時不穩，長期飛行的「半遠距離戀愛」容易影響感情。
男生最想娶職業第1名：老師
最後勇套冠軍的職業竟是老師！原來多數男生認為老師不僅薪金穩定、假期固定，更具備耐心與溫柔這兩大優勢。有從事教育工作的女網友分享指：「每次自我介紹說我是老師時，對方就會自動加分，甚至覺得我應該很會照顧小孩和善解人意。」此外，長輩也對這職業有極高好感，讓不少人網友笑言「感覺連爸媽也會喜歡！」
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
8大新生代職場「躺平」價值觀：拒絕加班、不看人臉色、高TP值！Z世代整頓舊式職場文化？
「前男友吐司」是什麼？考起「MZ教主」李泳知的韓國潮語綜藝梗，原來是這樣解釋
其他人也在看
藍田聖保祿中學男教師涉約女學生酒店「傾心事」 被指要求發生關係 教育局促校方嚴肅跟進｜Yahoo
有自稱藍田聖保祿中學學生在網上申訴，指該校一名男教師以「想傾心事」為由相約去酒店，並要求與該名女學生發生關係。教育局回覆《Yahoo 新聞》稱非常關注事件，並已即時聯絡學校，要求學校嚴肅跟進及向教育局交代事件。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
勞工處招聘會 周三灣仔修頓舉行 提供逾3000職位空缺
【on.cc東網專訊】勞工處將於周三及周四(22日及23日)在灣仔修頓場館舉行「職途無限招聘會」，為求職人士提供逾3,000個職位空缺，其中接近1,900個來自飲食業、零售業及運輸業。招聘會為期兩日，共有超過60間機構參與，每日逾30間機構設櫃位進行即場招聘。on.cc 東網 ・ 9 小時前
叱咤頒獎禮 記者會｜MIRROR 缺席到場粉絲大減 MC最多人撐康堤成新人焦點
男團MIRROR本年度將會缺席叱咤頒獎禮，因此今天（20日）在昂坪舉行的叱咤頒獎禮記者會都不見人，令記者會頓時失色，到場粉絲人數大減。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 5 小時前
向太陳嵐爆男演員與富家女鬧離婚 男方冇錢落袋因「媽媽不看好」 何超蓮竇驍成討論話題
向華強太太（陳嵐）近年密密喺社交平台出片，爆料對象不分上下高低，早前自爆對細仔向佑恨鐵不成鋼之外，近日就提醒各位家境不俗嘅女生「下嫁是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
謝霆鋒出道30年「演出全是素顏」！45歲不化妝仍零瑕疵 網讚：自律就是最好醫美
香港天王謝霆鋒出道近30年，向來以「素顏演出」聞名。與多數藝人仰賴妝髮造型不同，他無論拍戲或登台幾乎不化妝，暴雨淋身仍維持鏡頭前的自然神情，這份風格成為他最具辨識度的標誌。姊妹淘 ・ 8 小時前
天文台料「風神」明轉往西南方移動 具體轉向地點時間存在變數
【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表on.cc 東網 ・ 11 小時前
機場兩死・睇片｜失事貨機滯留海面 尾翼與機身分離 民航處：地勤車墮海兩職員死｜Yahoo
阿聯酋迪拜貨機滑出香港機場跑道事故，造成兩名地勤車職員死亡。網上有片段直擊事發現場情況，見到肇事貨機滯留在跑道外海面，逃生滑梯打開，機身有損毀痕跡。另外，片段亦見到貨機的尾翼跟機身已經分離。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
機場死亡事故｜華航 99 年墜毀「反肚」釀 3 死 93 年降啟德墮海｜Yahoo
阿聯酋航空公司貨機 EK9788 今早（20日）降落時，從北跑道滑出並墮海，造成兩名地勤車職員死亡。香港國際機場過去鮮有發生造成嚴重傷亡的事故。1999 年 8 月 22 日正值颱風森姆吹襲，中華航空一艘客機在惡劣天氣下降落時墜毀，機身翻轉起火，空難造成 3 死逾 200 傷。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
網上熱話｜外國遊客爬大阪城石垣！損毀文化財產，最高罰30萬日圓罰款或5年以下徒刑
日本大阪的萬博剛落幕，當時吸引大量日本國內外遊客遊大阪，不少人都到地標的大阪城，然而，近日一段外籍遊客攀爬石垣的影片在社交平台上瘋傳，這些不當行為不僅引發日本民眾的強烈不滿，也再次喚起社會對文化財保護的關注！Yahoo 旅遊 ・ 13 小時前
颱風樺加沙｜柴灣墮海家庭母子出院 警方：正調查 未有人被捕
上月超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣一家四口觀浪，有3人墮海，包括一名40歲甄姓父親、38歲李姓母親、及一名5歲男童；其中父親於上月26日出院，而一度情況危殆的母子亦於今日(19日)出院。警方表示正調查有關事件，暫時未有人被捕。 警方在上月底展開執法行動，拘捕兩名持香港身份證的外籍女子，分別36歲及32歲，涉嫌在風暴am730 ・ 1 天前
迷倒劉俊謙的「真劉太」蔡思韵魅力，演藝實力備受肯定，文青外表下藏著搞笑靈魂！
劉俊謙隨著《九龍城寨之圍城》爆紅，成為了大家喜愛的「國民老公」，當時還是女友的蔡思韵曾言「我不介意與大家分享」，至今成為了「真劉太」私有化「國民老公」，大家亦送上祝福！齊來看看蔡思韵迷倒男神的獨有魅力，必定會如劉俊謙般深深愛上她呢～Yahoo Style HK ・ 15 小時前
16 歲印度裔少年涉「刑事毀壞」被捕 疑於灣仔站阻礙列車關門︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名 16 歲印度裔少年昨日（18 日）下午於港鐵灣仔站涉嫌以手阻礙列車關門，令車門未能如常運作，據報最終被警方以「刑事毀壞」罪名拘捕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
秦剛消失兩年多 遭免職曾傳「死訊」 突現身北京國際音樂節｜Yahoo
秦剛在 2023 年 7 月和 10 月先後被免去中國外交部長和國務委員的職位。自從他同年 6 月 25 日在北京接見俄羅斯副外長魯登科之後，未再公開露面。他下落不明的期間，甚至一度傳出「死訊」。近日網上流傳照片，顯示秦剛上周五（17日）出席北京國際音樂節，與多人合照。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
李嘉欣都讓位！和Rosé、孫芸芸是閨蜜，盤點香港最強名媛圈
在香港這座被譽為「東方時尚之都」的城市裡，名媛不勝枚舉，從出生即含著金湯匙，到憑藉美貌與智慧嫁入豪門，「名媛」成了香港上流社交圈的多年縮影。不同於觀眾熟知的嫁入豪門女星如李嘉欣、徐子淇、黎姿等憑氣場與女人我最大 ・ 6 小時前
陳偉霆超模妻疑曾遭假富豪騙婚 神秘身份竟然係佢？
【on.cc東網專訊】憑內地劇《許我耀眼》翻紅嘅39歲男神陳偉霆，日前擲下震撼彈，與低調交往4年嘅內地超模何穗官宣一索得男，據知二人已經領證，確認何穗名份。何穗產子消息震撼網友，有網友考古何穗感情史，發現佢喺11年前曾登記結婚，隔年曾晒出結婚證，但未曝光新郎身分東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
【A-1 Bakery】門市指定冷凍甜品$100/6件（即日起至31/10）
A-1 Bakery即日起至10月31日，於A-1 Bakery門市購買指定冷凍甜品6件只需$100，優惠產品不包括Atelier Gute系列、件裝蛋糕、自動售賣機及/或網購店取服務，優惠期有限，商品售完即止！YAHOO著數 ・ 8 小時前
俄烏戰爭｜特朗普據報促澤連斯基棄頓巴斯領土 換戰爭停火 消息指雙方激烈爭吵｜Yahoo
烏克蘭總統澤連斯基上周五（17 日）到白宮跟美國總統特朗普會面，外媒引述消息指，特朗普曾經在會上敦促烏克蘭放棄東部頓巴斯（Donbas）地區換取俄烏戰爭停火，否則烏克蘭將會被俄羅斯毀滅，特朗普並且無表示會提供戰斧（Tomahawk）巡航導彈予烏克蘭。消息指澤連斯基跟特朗普在會議期間激烈爭吵，而且特朗普在會議中多次「爆粗」，而澤連斯基就表明不會割讓任何領土。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
渾水專欄│柬埔寨KK園區與港股莊家猛人 （渾水）
英美一出手，便知有沒有。今次連美國司法部都親自出手對付柬埔寨KK園區，涉及的人馬和資金，相信非凡人可想像得到。Yahoo財經專欄 ・ 4 小時前