近半港人有失眠困擾 臨床心理學家拆解常見謬誤
「我都給他一切了，他為什麼還是那麼冷淡？」 原來，男人要的愛跟妳不同
很多女生都會疑惑：「我都那麼愛他了，把一切都給他，為什麼他還是這樣對我？為什麼對我越來越冷淡，對別人卻越來越熱情？」或許答案出乎意料 —— 男生要的，從來不是你以為的「真愛」，而是讓他感覺舒服的「愛的樣子」。
愛常常伴隨著執念，既有甜蜜，也帶著不安。你有沒有發現？一旦動了真心，就會莫名緊張、擔憂、焦慮甚至難過：看到他點外送，就忍不住像媽媽一樣叮嚀；看到他擺爛躺平，就替他擔心未來；訊息沒秒回，就懷疑他是不是有別人，甚至要求他隨時報備……這些看似自然的關心，其實慢慢變成一種「控制」，而男人最怕的，就是這種被束縛、失去自由的感覺。
▋男生真正渴望的，是「自由的愛」
他們要的，不是你拼命付出、步步緊逼的愛，而是像放風箏一樣：線在你手中，卻讓他感覺能自在飛翔。你不必真的幫他打點一切，而是要展現出「放心、信任」的姿態。這不是虛偽，而是懂得掌握愛的節奏。
▋為什麼「第三者」有時候反而能得手？
因為很多時候，她們不焦慮、不控制，反而顯得輕鬆自在，讓男生覺得沒有壓力。很多女生一旦陷得太深，就容易用情緒做事，想改變對方、要求對方，結果方式和心態全走偏。
▋愛的最佳狀態：道家式的「無為」
「無為」不是什麼都不做，而是把能量放回自己身上。這不是要你自私，而是因為：當注意力全放在對方身上，又壓抑不了人性裡的慾望，就很容易失衡。得到一點愛，就想要更多，最後關係變形，感情也走不下去。
當你修心到位、心態穩定，愛自然能收放自如，他反而會越來越依戀你。給男人花點能力範圍內的錢、偶爾主動靠近，這些都不是問題。只要內心夠穩，世界就是體驗場，你的舉止都會自然大方。
很多人說「套路很重要」，其實不然。真正重要的，是內心的力量。套路只是暫時的技巧；而一個心態穩定、懂得愛自己的人，不管用什麼方式去愛，都能拿捏得剛剛好，從容自在。
