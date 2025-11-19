「最Hot主廚」Jeremy Allen White，粗獷外表卻有顆柔情花藝心！男生愛花藝「園藝療法」6個調整好情緒好處

在這個多元化的時代，「男生愛花藝」已從小眾興趣蛻變為時尚潮流，散發獨特「另類柔情」，重新定義男性魅力。演員Jeremy Allen White經常以花束表達溫柔，成為街頭焦點；日本花藝師中島一希則將花藝升華為專業藝術，作品融合自然與情感，吸引47.5萬粉絲。這股風潮不僅展現男性細膩體貼，更強調對生活美感的追求，讓「男性花藝師」成為新興職業亮點。

Jeremy Allen White時常在賣花的市集出現。（Getty Images）

與家人一起插花是Jeremy Allen White的興趣。（Getty Images）

為何男生愛花藝如此迷人？

傳統刻板印象中，花藝屬女性領域，但現代男性正打破界線。美國園藝療法協會（AHTA）研究顯示，接觸花藝能減壓、提升創造力。男生透過插花，展現內心柔軟與耐心，例如選配玫瑰象徵浪漫、百合代表純淨。這不僅是興趣，更是情感表達方式。

「園藝療法」強調，花藝活動具有顯著的放鬆和減壓作用：

「園藝療法」好處1. 冥想與專注：

花藝設計需要專注於當下的過程，例如挑選花材、修剪枝葉、構圖等，這種專注狀態類似於冥想，有助於平靜心神，將日常壓力和焦慮暫時拋諸腦後

「園藝療法」好處2. 感官刺激調節情緒：

花朵的顏色、質地和香氣能提供溫和、正面的感官體驗，有助於調節情緒，帶來舒適和寧靜感。

「園藝療法」好處3. 降低皮質醇緩解壓力：

多項研究顯示，與植物和花卉互動可以降低皮質醇（壓力荷爾蒙）水平，同時提高內啡肽（快樂荷爾蒙）水平，從生理層面緩解壓力。

「園藝療法」好處4. 藝術表達：

花藝設計本身就是一種藝術創作過程。參與者可以自由選擇花材、色彩和佈局，這種自我表達的過程能夠激發想像力，培養審美能力和藝術技巧。

「園藝療法」好處5. 有助鍛鍊思維靈活性：

在花藝設計中，如何處理不完美的莖、調整平衡和構圖等，都是解決問題能力的實際運用，有助於鍛鍊思維靈活性。

「園藝療法」好處6. 成就感增強自信心：

完成一件美麗的花藝作品能帶來即時的視覺滿足感和成就感，從而增強自信心和積極情緒，進一步激發創意。

男生愛花藝不是娘娘腔，而是自信與細膩的完美結合。無論新手試插花，或進修成為男性花藝師，都能在多元時代閃耀獨特光芒。快拿起花剪，釋放你的柔情魅力吧！

「出租婆婆」日本興起熱潮，老年長輩提供的「療癒情緒價值」：幫忙煮住家菜、湊小孩，甚至與年輕人聊分手話題

