男神形象崩壞 坂口健太郎背同居女友暗撻永野芽郁

【on.cc東網專訊】早前曾來港舉行見面會的34歲日本男神坂口健太郎，近年憑暖男形象紅遍亞洲，連韓國女團BLACK PINK成員Lisa亦邀他拍MV自肥。不過，原來男神早已名草有主，坂口被爆與比他年長4歲的化妝師女友拍拖長達4年，兩人更於東京共賦同居。但異性緣勁的他，同時卻被爆料疑背正印女友偷食，跟假玉女永野芽郁搞曖昧，恐怕令其正氣形象大受打擊。

坂口與永野過去曾在電影及廣告多次合作，2020年，兩人傳因合演電影《假面病棟》關係曖昧，引起坂口當時的女星高畑充希的不滿，導致本來已談婚論嫁的兩人，最終分手收場。分手後的高畑充希，去年閃嫁男星岡田將生，更將於年內成為媽咪。至於坂口與化妝師女友同居後，仍與永野冇斬纜。兩人關係維持約兩年，直至去年才結束。之後，永野被揭破玉女假面具，今年初被爆搭上坂口的同門師兄田中圭搞不倫戀，關係七國咁亂。

