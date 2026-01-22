男神雲集巴黎時裝周 Mingyu成功與梁朝偉合照

【on.cc東網專訊】上周在香港出席品牌活動的韓國勁爆男團Seventeen成員Mingyu（金珉奎），日前飛往法國出席巴黎時裝周，他昨日（21日）以代言人身份現身時裝騷，他以啡色西裝褸襯鬆身西褲，相當有型，而影帝梁朝偉（偉仔）亦出席同一活動，Mingyu見到偉仔後立即變成小粉絲，上前用英文作自我介紹並邀請對方合照，偉仔就親切地跟對方握手和合影，粉絲見到兩人同框都十分驚喜。

Mingyu亦與韓團Stray Kids成員鉉辰合照，Mingyu搭實對方膊頭，有講有笑，相當老友。而現場亦雲集來自各地的男神，包括內地男星于適、日本男星橫濱流星、北村匠海及泰國男星Mile Phakphum。

