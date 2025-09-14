男神、女神育成攻略！MAE美麗節香港首度登場

早前來自馬來西亞的國際美妝品牌MAE舉辦「Beyoutiful Fest美麗節」，為一眾追求健康肌膚的男士女士，能夠更便捷地獲得專業護膚產品。活動更請來劉佩玥（Moon）、劉穎鏇（Tiffany）兩位女神，與大家分享品牌理念及產品體驗，要成為男神、女神？就一定要入手MAE最神護膚神器！









科學護膚：男、女神肌膚的秘密武器

MAE的明星產品Clarity Solution青春激活系列，專為現代都市人的快節奏生活而設計。這個抗老護膚系列針對肌膚在壓力、污染、氧化、糖化和炎症環境下的隱形損傷，提供全方位的解決方案。

產品採用「先修復，後煥亮」的科學護膚理念，通過REP1修復激活水和GLO2美白喚亮激活水的雙重作用，幫助肌膚重獲青春光澤。









REP1肌底修復激活水蘊含19種活性成分，主要成分包括乳酸菌/梨汁發酵液，經臨床證實能降低20%膠原蛋白流失量，提升50%自由基清除率，有效緊緻肌膚並提升彈性。









GLO2美白喚亮激活水則含有21種活性成分，以α-熊果苷和穀胱甘肽為主打成分，能抑制黑色素生成，淡化色斑，改善暗沉，提升肌膚整體通透感。









男神、女神養成從此刻開始

隨著MAE正式進入香港市場，大家終於可以輕鬆獲得這個備受推崇的護膚品牌。無論是在小紅書上爆紅的口碑，還是在東南亞市場的優異表現，都證明了MAE品質的卓越和可靠。大家更可通過本地倉庫直接購買MAE產品，享受便利的購物體驗。







