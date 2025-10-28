男童誤吞金豆！被禁在外大號 拖5天才就醫

▲中國江蘇1名11歲男童，不慎將10g小金豆吞下肚，母親為了怕損失，禁止他在外頭大號，等了5天見金豆沒隨排泄物排出，才帶兒子就醫。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中國江蘇省崑山市近日發生一起離譜的社會事件，1名母親透露，她11歲的兒子以「鍛鍊舌頭」為由，將她剛購買的10g金豆放進口腔，隨後更是不慎吞下，由於金豆是她花了萬元人民幣購得，加上現在金價頗高，急的她天天守著兒子，不准他在外頭大號，等了5天才終於等到金豆排出。

綜合《南京晨報》等中媒報導，紀姓女子27日在網路上分享自己的奇葩經歷，本月中旬她花費萬元網購了一個10克重的金豆子，22日收到貨後，11歲的兒子把金豆子拿到屋裡把玩，當時她正在陽台洗衣服，突然聽到兒子喊：「媽媽你快過來，我要死了，我把金子給吞了。」

紀姓女子氣急敗壞，但一時也不知該怎麼辦，想起姪女從前吞硬幣沒事的經歷，判斷金豆應該會隨大號排出，於是接下來幾天，她每天都提醒兒子不准在外面上大號，因為「這屎有點貴」，但等了5天，對著兒子的排泄物扒拉了2次，還是沒有找到金豆，便於26日帶兒子去了醫院。

崑山市第五人民醫院的門診病歷單上，醫師寫著，患童5天前誤吞約10克黃金，期間解2次大便未發現，目前無腹痛、嘔吐等症狀，診斷結果顯示胃內有異物，上午帶去醫院，下午金豆就排出來了。她把自身經歷發佈到網路上，還打：「大家一定要把家裡的金子妥善存放，千萬別讓熊孩子看到」，引來大批人圍觀。

不過，也有醫學專家提醒，家長其實不應該等5天才帶孩子就醫，雖然這次僥倖未釀禍，但10克金豆已接近腸道卡頓風險邊緣，用「賭運氣」的方式處理極不可取，呼籲口腔訓練需用吹泡泡、舔貼紙等安全方法，面對孩子誤吞異物，也應優先就醫。

