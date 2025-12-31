男裝網購推薦2026｜精選6大男生必逛網購平台 低至2折！Farfetch/Mytheresa/24S 平價名牌波鞋、服飾、手袋

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
新年新氣象，又可以為自己衣櫃添置新衣，男生們是否為可以在哪裡網購服飾而煩惱？其實男生網購平台與女生們一樣種類超多，男士們可以在網購平台找到各款具人氣的名牌波鞋、返工皮鞋、名牌服飾、名牌袋等。Yahoo購物專員為大家推薦6個男裝網購平台，當中不少網站正在進行換季新品折扣優惠以及推出買滿指定金額免運費，包括德國百貨品牌Mytheresa，擁有多個設計師品牌的Farfetch、24S，以及風格偏街頭潮流的HBX等，總有一款是你的心頭好！
男裝網購平台推介1）戶外品牌服裝抵買之地 ASOS
來自英國的大型網購百貨ASOS，雖然貨品有平有貴，有自家品牌也有奢侈品品牌。但在小編心目中的定位十分清晰！就是不少戶外運動品牌如The North Face、Carhartt WIP、New Balance等掃平貨的好地方，折扣季常常能夠找到低過半價的服裝、波鞋，很值得穿著打扮是山系風格的男生前去挖掘寶藏，運氣好的話，還會找到一香港專門店沒有的冷門款式，大家不妨前去尋尋寶吧！
運費：運費約港幣$90，買滿$650就可以免運費，有時會推出全店免運費優惠。
退貨政策：28日內可退貨。
推薦必買品牌：
1.ON Running｜按此查看
2.Carhartt WIP｜按此查看
3.New Balance｜按此查看
4.The North Face｜按此查看
New Balance 1906 unisex toggle trainers in grey and black
56折特價：$917｜
原價：$1,667
Carhartt WIP double knee loose fit trousers in brown
5折特價：$806｜
原價：$1,611
The North Face Yumiori Reversible fleece jacket in green and black
5折特價：$1,000｜
原價：$2,000
男裝網購平台推介2）德國百貨品牌 Mytheresa
來自德國的名牌百貨品牌Mytheresa，是數一數二的奢侈品網站平台！Mytheresa每逢換季，折扣優惠力度就會非常大！鞋款方面，斯文大方的Lemaire、Givenchy平底鞋低至6折；服裝方面，Thom Browne格子外套和Undercover長款大衣低至3折，款式百搭連返工都可以穿。而且網站更新速度較快，裡面有超過200個品牌供大家選擇，很多外國品牌的產品價格比香港直接買划算。全球130個國家購物都能在2-4個工作日到貨，包括香港，讓各位男士可以盡快換上新衣服！
運費：買滿$4,000免運費，有時更會推出全店免運費優惠。
退貨政策：30日內免費退貨。
推薦必買品牌：
1.Jacquemus｜按此查看
2.Comme des Garçons Homme｜按此查看
3.NotSoNormal｜按此查看
4.Maison Margiela｜按此查看
5.JW Anderson｜按此查看
👉🏻Mytheresa香港折扣/Promo Code/優惠碼教學
Lemaire Linoleum leather sneakers
7折價錢：$2,090｜
原價：$2,995
Givenchy Slim suede-trimmed sneakers
6折價錢：$3,590｜
原價：$5,990
Thom Browne Checked wool tweed overshirt
4折價錢：$8,440｜
原價：$21,100
Undercover Raw-edge Mac coat
3折價錢：$7,170｜
原價：$23,900
男裝網購平台推介3）優雅品味 Farfetch
英國知名網購電商Farfetch，相信愛網購名牌的你早已聽過Farfetch大名！網站長期設有減價區供大家選擇，有時更可以收穫到低至3折優惠的服飾，同樣非常划算。潮牌Palm Angels牛仔恤衫低至3折、Thom Browne的四間條紋衛衣半價、Polo Ralph Lauren fleece保暖外套也有折，$2,236即可埋單。官網買滿$3,000可享有免運費，亦有14天免費退貨服務，大家可以放心瘋狂購買心頭好！
運費：買滿$3,000享有免運費。
退貨政策：14日內免費退貨。
推薦必買品牌：
1.Maison Kitsuné｜按此查看
2.A.P.C.｜按此查看
3.AMI Paris｜按此查看
4.Tod's｜按此查看
5.The North Face｜按此查看
👉🏻Farfetch香港折扣/Promo Code/優惠碼教學
Polo Ralph Lauren fleece-pocket zip-up jacket
75折價錢：$2,236｜
原價：$3,099
Thom Browne 4-Bar Tonal Fun-Mix Hoodie
5折價錢：$4,050｜
原價：$8,100
Palm Angels Palmity laser-print denim shirt
3折價錢：$2,655｜
原價：$9,036
男裝網購平台推介4）多種優惠 24S
24 Sèvres（24S）是LVMH集團旗下的法國精品名牌店，網站內名牌雲集，而且更獨家發售LVMH旗下的Louis Vuitton、Dior和Celine產品！Yahoo購物專員為大家整理出官網的3種優惠：首次購物滿$3,500並輸入優惠碼【15FIRST】享85折優惠；限時減價優惠低至5折，毋須優惠碼！以AMI PARIS Ami Utility parka jacket為例，原價$9,400，限時2折優惠後減至$1,879，不過只剩下L size，大家合適就快手刀衝啊！
運費：滿300歐元（約2,500港元）免運到港。
退貨政策：30天內免費退貨。
推薦必買品牌：
1.Louis Vuitton｜按此查看
2.THOM BROWNE｜按此查看
3.POLO RALPH LAUREN｜按此查看
4.Ami Paris｜按此查看
5.Loewe｜按此查看
6.Dior｜按此查看
BURBERRY Nylon jacket
5折特價：$5,250｜
原價：$10,500
LEMAIRE Desert bucket hat
4折價錢：$868｜
原價：$2,170
AMI PARIS Ami Utility parka jacket
2折價錢：$1,879｜
原價：$9,400
男裝網購平台推介5）個性風格 Selfridges
同樣是英國知名電商Selfridges，在倫敦Oxford Street有實體店，線下店舖非常大，商品多到眼花撩亂，線上網購平台也一樣非常多選擇！減價區也有不少好物可以發掘，時尚又經典的BALENCIAGA老爹鞋買少見少，低至54折優惠，不過斷碼了，大家合適就立刻下手吧！還有防水背包RAINS，全黑款只需$550就可以買到，適合返工穿搭。夏日搭配Logo T恤輕鬆化身街頭時尚潮人；而POLO RALPH LAUREN小熊衛衣低至57折，超可愛的印花可以買來疊穿。
運費：每次£30運費（約港幣$297），購買Selfridges + Global服務，只需$800就可以享用全年無限次國際貨運。
退貨政策：28日內免費上門退貨。
推薦必買品牌：
1.BALENCIAGA｜按此查看
2.BOTTEGA VENETA｜按此查看
3.RAY-BAN｜按此查看
4.OAKLEY｜按此查看
👉🏻Selfridges香港折扣/Promo Code/優惠碼教學
RAINS Flap-front waterproof shell backpack
57折價錢：$550｜
原價：$830
POLO RALPH LAUREN Bear-Print Two-Slip-Pockets Cotton-Blend Hoody
57折特價：$1,160｜
原價：$2,050
BALENCIAGA Men's Triple S leather and mesh mid-top trainers
54折特價：$3,850｜
原價：$7,100
男裝網購平台推介6）街頭潮流 HBX
想買日韓潮牌卻無從入手？去HBX逛一下或許會有收穫！HBX是潮流網購平台，有不少熱門街頭服飾品牌可以在這裏找到，從休閒滑板品牌Stussy、Dime、Victoria；日韓街頭品牌Human Made、Needles、#FR2、thisisneverthat，到不可錯過的大熱品牌 Pleasures、Palm Angels、Napapijri，各種潮牌應有盡有。官網最近精選商品大減價，大家不妨花時間到這裡來尋寶！最划算是低至46折買Loewe ANAGRAM SCARF、Stone Island長袖衫與褲子也有折，款式與尺寸都相對比較多選擇！
運費：正價貨品買滿$1,200即可免運費，減價貨品﹑Archives貨品﹑印刷貨品不計算在內。
退貨政策：14日內免費退貨，減價貨品可能無法退貨。
推薦必買品牌：
1.Stussy｜按此查看
2.thisisneverthat®｜按此查看
3.#FR2｜按此查看
4.Human Made｜按此查看
5.Needles｜按此查看
Loewe ANAGRAM SCARF
46折價錢：$2500｜
原價：$5,400
Stone Island Brushed Organic Cotton Fleece Crewneck Sweatshirt
57折價錢：$1,600｜
原價：$2,800
Stone Island Matt Ripstop Cordura® Advanced Fabrics Joggers
57折價錢：$2,800｜
原價：$5,500
相關文章：返工恤衫推介｜炎夏男裝清爽恤衫品牌推薦7款！低至$199入手Uniqlo/DETERMINANT涼感科技/M&S輕爽速乾
