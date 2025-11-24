小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
男警涉2019年訛稱任健身教練呃病假 醫生問為何說謊 被告：社運不想上前線
一名已被停職的32歲男警於2019年見醫生時虛報任職健身教練，以騙取54天病假，他否認一項欺詐罪，案件今日在西九龍裁判法院開審。曾發出病假紙的外科醫生供稱，2022年方得悉被告是警員後有問「點解要呃我」，被告回應「因為社會運動唔想上前線」。
被告譚順維，報稱警員，被控一項欺詐罪。控罪指，他於/或約於2019年10月17日，在香港藉作欺騙，即向曾文謙醫生虛假地表示身為健身教練，不可能從事輕量工作，意圖詐騙而誘使曾文謙醫生建議放病假54天，由2019年12月13日至2020年2月4日，而導致其獲得利益，或使香港警務處或香港政府蒙受不利。
控方雙方承認事實指，被告在2013年12月加入警務處任職警員，案發時為荃灣警區軍裝第二隊。在2019年9月19日，被告到尖沙咀漢口道心匯專科中心向曾文謙醫生求診。被告在10月17日復診時獲發110日病假，由2019年10月18日至2020年2月4日，被告向上司遞交病假獲批。54日病假共約4.6萬元。被告在2025年5月7日被捕。
稱返工要做「高強度訓練」
曾文謙醫生作供指，譚於2019年9月19日求診，沒有填寫資料表格上的職業一欄，後聲稱自己任職健身教練，嬰兒時期右股溝有疝氣病史，並在事發前5年重新出現疝氣，後確診左腹股溝疝氣。曾於同年10月9日為譚完成相關手術，並於同月17日為譚覆診。當日譚再聲稱任職健身教練，表示腹部位置仍有疼痛，其上司不容許他上班而不做高強度訓練。由於在疝氣手術後馬上做劇烈運動會影響傷口復原情況，曾為他批出110日病假 。
曾文謙提到，2022年2月17日最後一次見被告時，被告澄清自己實際為警務人員，上司要求他提交醫療報告。曾問被告「點解要呃我」，被告解釋「因為社會運動唔想上前線」。曾文謙又說，若得悉被告的職業，會很大機會發出兩至三周病假，以及3至4個月的「輕工紙」，建議他做比較輕便的工作。曾並稱以他理解健身教練為自僱人士，理應有權選擇執行較輕鬆工作，「但我信任病人」。辯方盤問指，如被告坦承自己為軍裝警員，或需攜槍作拘捕行動「打暴動」，發出110天病假合適；曾稱「都可以咁講嘅」。
案件編號：WKCC2052/2025
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/男警涉2019年訛稱任健身教練呃病假-醫生問為何說謊-被告-社運不想上前線/621602?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
