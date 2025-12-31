男警為減輕工作量偽造證人陳述書銷案 罪成判囚兩年

vzcdukpgs9uv.jpg

男警涉嫌調查案件時為減輕工作量，偽造不追究證人陳述書，以及訛稱投訴人不再追究，繼而使 9宗案件終止調查。他早前否認偽造及藉公職作出不當行為兩罪，經審訊後被裁定罪成，今日(31日)於區域法院被判入獄24個月。

被告黃耀聰(現年34歲)，報稱警員。案情指他於 2012 年加入警隊，曾於旺角及深水埗警區刑事調查隊工作。本案涉及10宗被告曾負責調查的案件，報案日期橫跨2022年1月27日至2023年6月15日，涉及「以欺騙手段獲得財產」、盜竊及勒索案件。

不懂處理工作壓力而犯案

辯方求情指，被告的背景報告正面，因不懂處理工作壓力及工作量，採取逃避態度行事而犯案。其婚姻、經濟及家庭良好，沒不良嗜好，稱其為「正常的警察」；年幼時與母親承受父親家暴，而中學老師對他犯案感震驚。他患甲狀腺癌，治療進展良好，正在康復，冀法庭念及被告患癌而輕判。

公職行為失當罪較嚴重

暫委法官黃國輝判刑時指，公職行為失當罪比偽造罪更嚴重，即使沒金錢得益，只想減輕工作量，但他用不當手法要報案人簽名、作假口供，令案件終止調查，亦誤導上司，影響終止調查的機制。官又提及，被告涉偽造不追究的口供，相關報案人本來已決定不再追究，只是未正式錄取口供，被告為省卻時間而自製口供。

黃官就「偽造文書」及「在公職中行為失當」罪分別以監禁24個月及28個月為量刑起點，考慮辯方審訊時同意大部分案情，節省法庭時間，而被告背景良好、獲上司讚揚，且患癌須長期服藥，共額外扣減8個月刑期。兩罪部分刑期分期執行，總刑期為監禁24個月。

案件編號：DCCC202/2024

