男警疑被騙往柬埔寨詐騙園區 警員已回港並辭職

男警疑被騙往柬埔寨詐騙園區

一名休班警員早前懷疑被帶到柬埔寨詐騙園區，警務處處長周一鳴稱該警員在本周四已回港，並遞交辭職信，案件交由有組織罪案及三合會調查科(「O記」)調查。

警務處處長周一鳴表示，警方早前派了4人去柬埔寨了解情況，強調並非營救。被問到該名休班警為何由廣西去到柬埔寨，周一鳴指由於仍在調查事件，暫時未能透露細節。他感謝柬埔寨當局、柬埔寨駐港機構，外交部特派員公署、當地中國大使館及本港入境處協助。



據了解涉事男警員隸屬馬鞍山警署，早前向上級請假指要到內地處理事務，其後失蹤，至上周三馬鞍山警署報案室接到數個沒來電顯示的來電，對方自稱為該名失蹤警員，並可說出全名及警員編號。事主指被人帶到柬埔寨詐騙園區，之後成功逃離，正身處柬埔寨派出所，希望有關部門提供救援。

周一鳴表示不方便評論判刑

另外，一名30歲男督察於2023年休班時，持「P牌」駕駛私家車，因衝燈撞向女途人，令事主右腳需要截肢，被判240小時社會服務令。周一鳴表示不方便評論判刑，強調尊重法庭的判決，相信法官已周詳考慮所有因素。他表示在法律程序完成後，警方有作出覆檢工作，包括檢視會否有紀律處分。



