男輔警涉駕駛的士時自慰 被女乘客發現報警

【Now新聞台】一名男輔警涉嫌駕駛的士時作出有違公德的行為被捕。

該名男輔警57歲，警方周一接獲55歲女子報案，指該男子駕駛的士接載她，駛至銅鑼灣堅拿道天橋時，女子發現的士司機暴露私處自慰，於是在抵達跑馬地奕蔭街後，向兩名正巡邏的警員報案。

男輔警涉嫌作出有違公德的行為被捕，獲准保釋下月初再報到，警方指他已被停職。

#要聞