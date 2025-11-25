小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
一男一女涉煽動被國安處拘捕 消息指涉葵涌廣場小食店(梁柏晞報道)
【Now新聞台】一男一女涉嫌煽動和協助罪犯等罪被國安處拘捕。據了解，他們是葵涌廣場一間小食店的東主及其女友。
涉事小食店在兩人被捕後，沒有營業。警方國安處周一採取拘捕行動，又在兩人的葵涌住所搜獲小量懷疑大麻，兩名被告涉嫌違反煽動罪、協助罪犯和管有危險藥物罪。
據了解，男被告是店舖東主，在店舖社交平台發布號召武裝革命片段，倡議港人成立海外臨時政府，並展示港獨意味旗幟和標語。
消息指，男被告曾以日薪方式，聘請早前被控煽惑暴動罪的2020年爆炸品案脫罪被告吳子樂，在店舖擔任「一日店主」數天，之後給予約10萬元薪酬；亦有消息指，另一間九龍城食店東主懷疑涉案被警方帶走調查。
煽動罪一經定罪，最高可判監7年；協助罪犯罪最高刑罰是監禁10年。
#要聞
