留位置給天上爸爸安迪！Marz23登小巨蛋拼了

▲TRASH樂團主唱Marz23（如圖）將於11月22日在台北小巨蛋開唱，他表示會留個位置給在天上的爸爸安迪。（圖／寬宏藝術提供）

[NOWnews今日新聞] 歌手Marz23將於11月22日首次以個人身分登上小巨蛋，舉辦個唱《不簡單的演唱會》，為此他積極健身、每日正念冥想以維持在好的狀態。Marz23是已故藝人安迪的兒子，他也特別表示，演唱會將保留專屬座位給在天上的爸爸，他也已捻香和爸爸報告這個好消息，希望他能來聽。

▲Marz23爲演唱會積極健身，每天正念冥想，帶自己停止內耗，回到好的狀態。（圖／寬宏藝術提供）

一年攻雙蛋 Marz23壓力不小

Marz23是樂團TRASH的主唱，過程也曾以主唱身分登小巨蛋和高雄巨蛋，他表示，「雖然挑戰很大，但也很值得，因為我知道很多人都在等這場Marz23的演唱會，這次我們真的一起等到了。」

Marz23分享，一年內2次賣票，心情仍免不了緊張，加上演唱會時間接續，壓力自然不小，但他也笑說，現在比較是聽天由命的心情，「我相信老天爺會給我最好的劇本、最適合的安排，所有過程與結果我都會接受。」從 2018年走到今天，終於踏上小巨蛋開個人演唱會，Marz23 也不忘對自己喊話：「兄弟你真的辛苦了，真的是不簡單的哥，雖然你常常懷疑自己，但你一直做得很好，你是最棒的。」

Marz23努力健身 演唱會秀6塊肌

作為 Emo rap 代表人物，Marz23 也分享在低潮時的精神祕訣，他每天早晚都會做感恩冥想與正念咒語，讓自己停止內耗、回到滿足狀態，他希望能把這份正能量帶給歌迷。

儘管行程滿檔，Marz23仍堅持健身，他爆料這次演唱會上真的會有6塊肌。此外，本次演唱會主視覺更以天使符號為概念，設計成《不簡單的演唱會》，象徵靈魂進化的中繼站。他也向粉絲喊話：「希望大家帶著一顆誠摯的心，走進小巨蛋，好好享受每一刻，和我一起慶祝生命的歷程。」

Marz23《不簡單的演唱會》

開賣時間：9月17中午12:00

售票系統：寬宏售票系統／購票採實名制

