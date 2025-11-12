容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
留學生遭詐騙失款過百萬 騙徒穿制服假冒公安 首 9 月涉大學生騙案失 1.8 億｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方表示，近日一名大學生被假冒警察的騙徒，騙走過百萬元。警方並指，今年截至 9 月，共錄得 1,711 宗涉及大學生的騙案，合共損失 1.8 億元，當中本地生因電話騙案損失約 1,600 萬元，內地生的損失約 8,700 萬元。
警方在 faceebook 表示，近日一名大學生在視像聊天期間，因看見騙徒身穿警察制服和報上「公安編號」，便信以為真，相信對方聲稱自己捲入詐騙案。該名大學生在騙徒引導下，多次轉帳至指定戶口以供「調查」，共損失過百萬元。
警方提醒，內地公安不會致電給香港居民，更不會要求轉帳或提交「保證金」，如收到來電者自稱「公安」，要立即收線，如懷疑受騙，可致電「防騙易18222」熱線查詢。
女銀行家注射肉毒桿菌後死亡｜西醫李宏邦裁定行為構成誤殺 判無條件釋放
【Now新聞台】女銀行家注射肉毒桿菌後死亡，西醫李宏邦被裁定行為構成誤殺，判無條件釋放。 #要聞now.com 新聞 ・ 52 分鐘前
柬埔寨太子集團發聲明：陳志從未參與非法活動
被指是亞洲最大跨國犯罪組織的「太子集團控股」今日（11 日）發出聲明，嚴正否認集團主席陳志曾經參與任何不合法活動，並指最近對於他的指控沒有根據，旨在藉口非法充公價值數以十億美元計的資產。集團聲稱，指控加上傳媒重複報道，已對數以萬計無辜僱員、合作伙伴及集團服務的社區造成不當的傷害。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
49歲男涉養女小四至中四期間四度非禮 罪成判監3年3個月 官稱事主需長期心理治療
49 歲男子被指 2016 年至 2023 年，四度在家中非禮當時就讀小四至中四的養女，包括隔衣摸胸和私處。事主因生母搬走，她和胞妹由養父照顧，擔心失去依靠而啞忍，直至一次遭養父脫褲子至露臀，終向社工披露及報警。男子經審訊後被裁定 4 項非禮罪成，周一（10 日）於區域法院被監 3 年 3 個月。法庭線 ・ 1 天前
勵德邨男子與便利店女職員爭執 遭掃把襲擊後負傷至灣仔求助
大坑早上發生傷人案。今日早上10時11分，一名頭部受傷流血的47歲黃姓男子，負傷行經灣仔謝斐道與分域街時向巡警求助，隨後清醒前往律敦治醫院求醫。警方初步調查後，一度將案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」處理。 不過，警方進一步調查後，相信黃男在大坑勵德邨與一名年約50歲的便利店女職員因瑣事問題爭執，期間懷疑遭對方用am730 ・ 1 天前
南韓馬拉松賽事發生嚴重意外 25歲跑手遭貨車撞倒 腦幹死亡靠機器續命︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓忠清北道昨日（10 日）一場馬拉松賽事期間，發生嚴重交通意外，一名 25 歲跑手遭貨車撞倒，送院後被判腦幹死亡，現時正靠維生系統延續生命。涉事司機為一名 80 多歲男子，聲稱當時「沒有看到人」。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
秀茂坪寶達邨姊弟互襲 分別持刀擸風扇 兩敗俱傷終被捕｜Yahoo
秀茂坪發生一宗姊弟互襲案。昨晚（10日）7 時許，警方接報稱秀茂坪寶達邨達顯樓一對姊弟在寓所互毆。據《Yahoo 新聞》了解，15 歲弟弟與其 18 歲姊姊疑因使用廁所等瑣事爭執，二人情緒激動，過程中弟弟出手並擸風扇襲擊姊姊頭部，並將其頭部撞向牆。姊姊則持一把長約 15 厘米的刀刺向弟弟頸部和頭部。二人互毆扭作一團，結果弟弟頭部和頸部受傷，姊姊雙臂割傷。據悉，弟弟衝出屋外時，遇到返家的另一名胞姊，她見狀報警求助。案中受傷的姊弟清醒送院治理。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
香港故宮展出古埃及博物館珍藏！4大展區、250件歷史文物 推潮爆毛公仔盲盒
法老來了！跨越四千年，古埃發文明將在11月20日登陸香港西九。即使非歷史迷，亦絕對不可錯過今年必去的展覽，香港故宮文化博物館大搞古文明展，分為4大展區，達250件珍貴文物，是香港歷來最大型的古埃及展覽。不用飛越半個地球，都能留港感受古埃及的神秘魅力。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
緝毒犬旺旺退休前神技曝光！ 關西稅關37瓶容器內藏毒？
9月某日，關西機場入境大廳熱鬧非凡，台灣女黃子琳推著2件託運行李領取，誰知一隻資深緝毒犬「旺旺」突然狂嗅她的箱子，尾巴搖得像在說「這味道不對勁」！Japhub日本集合 ・ 17 小時前
菲律賓警員搶劫便利店 追捕期間與同僚槍戰 駁火中彈身亡｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】菲律賓布拉干省（Bulacan）一名警員周一（10日）晚搶劫當地一間便利店，騎摩托車逃離現場時被追捕，與同僚駁火期間中彈，送院後證實死亡。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
中環碼頭男學生墮海途人拋水泡 獲救老師陪同送院
中環發生墮海案。 今日（11日）下午3時許，一名20多歲男子於中環10號碼頭墮海，有途人發現後連忙拋下救生圈。警方和救援人員接報後趕至現場，男子其後獲救，清醒由救護車送往瑪麗醫院治理。警方正在調查事件。據了解，男子為一名學生，事後有老師陪同送院。am730 ・ 17 小時前
聖誕快樂？英國通脹居高不下 市民過節壓力大
英國通脹持續飆升，平民家庭節日開銷壓力倍增，聖誕快樂感大幅削弱。住在伯明翰的單親媽媽 Maria 也感受到了這股壓力：她不得不削減孩子禮物，餐桌比往年簡單許多。Maria 的困境反映出，高物價正在改變普通家庭的聖誕節生活。Yahoo財經 ・ 18 小時前
珍惜生命｜西環女子墮樓倒卧平台 當場死亡
西環發生墮樓案。 今日（10日）早上10時許，一名女子從西環西環卑路乍街35A號翡翠閣一高處墮下，倒卧大廈一個平台。警方和救援人員接報後趕至現場，經檢驗後證實女子當場不治。警方正在調查死者身分及其墮樓原因。am730 ・ 1 天前
牛頭角道電單車與私家車相撞 鐵騎士倒地受傷
牛頭角發生交通意外。 今日（11日）早上10時25分，一輛「綿羊仔」電單車於牛頭角道、港鐵牛頭角站B出口對開位置與一輛Audi私家車相撞，鐵騎士應聲倒地。警方和救援人員接報後趕至現場，鐵騎士清醒由救護員作初步敷治，稍後再由救護車送院檢查。am730 ・ 22 小時前
印刷工多番非禮養女罪成 今判囚3年3個月 官痛批破壞誠信
【on.cc東網專訊】中年印刷工被指自養女9歲時開始，便在葵涌一單位多番非禮她，甚至警告她稱「小心我插你」，直至養女近16歲時向社工講述事件。涉案印刷工否認4項非禮罪，經審訊後被區院暫委法官陳淑文裁定4項控罪均罪成。案件今(10日)於區院判刑，法官痛批被告有責任on.cc 東網 ・ 1 天前
退款中伏！撳「陷阱」連結被盜50萬 經Carousell買球拍過數後稱無貨
不少市民會在二手平台放售或購買物品，警方提醒買賣雙方均須提防詐騙。警方指，過去一周接獲逾200宗網購騙案，涉款逾1,000萬元；有騙徒在Carousell假扮賣家出售羽毛球拍，受害人轉至WhatsApp溝通後依指示付款，騙徒其後訛稱貨品售罄，要求點擊不明連結申請退款，結果中伏被盜50萬元。 受害人不虞有詐並按下不am730 ・ 1 天前
薩爾科齊服刑不足三星期 獲准保釋離開監獄候審 不得離開法國境內︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國前總統薩爾科齊將獲准離開監獄，改為接受司法監督。巴黎上訴法院今日（10 日）裁定，他在服刑不足三星期後可獲釋，但須遵守多項限制，包括不得離開法國境內，以及不得與案件的共同被告及證人接觸。Yahoo新聞 ・ 1 天前
英國比特幣洗黑錢案 中國女子錢志敏判囚11年8個月
策劃超過50億英鎊比特幣洗錢案、並逃避追捕多年的中國女子錢志敏，承認洗錢罪以及持有和轉移犯罪所得，被英國法院判處11年8個月監禁。47歲的錢志敏在倫敦一個刑事法院接受判決時，情緒激動。法官在法庭上表示，被告的犯罪動機純粹出於貪婪，精心策劃詐騙計劃，而且手段極為複雜。案情指，錢志敏2014年至2017年間，在中國策劃龐氏騙局，詐騙大約12.8萬人，將非法所得資金以比特幣形式儲存。她2017年逃到英國，搬入倫敦北部一棟豪宅，並試圖將詐騙的比特幣兌現，去年被英國警方拘捕。倫敦警方表示，這宗是英國歷來規模最大、最複雜的洗錢案之一，需要與包括中國執法部門在內的多方合作。(BC)infocast ・ 4 小時前
緬甸傳媒:政府軍已拆除KK園網絡犯罪中心過百幢建築物
緬甸傳媒報道，政府軍已拆除妙瓦底地區KK園網絡犯罪中心內過百幢建築物。在反政府武裝力量的協助下，政府軍上月中下旬向KK園一帶發動猛烈攻勢，超過1500名不同國籍的電騙疑犯逃往鄰近的泰國湄索縣，部分人已被泰國當局遣返原住國。緬甸傳媒報道說，軍方使用重型機械拆除83幢建築，並炸毀18幢建築，47幢建築亦被列入拆除目標，行動是當局為打擊KK園犯罪活動而採取的措施一部分。不過，有泰國傳媒指出，位於泰緬邊境的另外兩個跨國網絡犯罪中心仍然完好無損，並且仍在蓬勃發展。(JJ)infocast ・ 1 天前
政府冒牌水詐騙案押後至明年1月6日再訊 供應商董事續還柙
政府冒牌水詐騙案，供應商董事、61歲被告呂子聰被控詐騙，其今早(11日)由囚車押送至東區裁判法院。他涉嫌訛稱他的公司鑫鼎鑫供應樂百氏廣州分公司的樽裝水，誘使物流署批出價值近5,300萬元標書。 控方今指，上一次案件押後期間，警方已加速行動及索取法律意見，但除警方以外，海關亦展開調查及可能加控被告其他控罪，故申請案件押後，以待海關進一步調查及索取法律意見。裁判官批准押後至明年1月6日再訊，並拒絕被告擔保，被告繼續還柙。(da/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
非法集資案主謀「加密女王」錢志敏英國判刑在即 或面臨14年監禁
涉款逾50億英鎊的全球最大宗比特幣洗錢案，被稱為「加密女王」的中國天津藍天格銳非法集資案主謀錢志敏(Zhimin Qian)，在英國倫敦受審並當庭認罪，將於今明兩日判刑，據報可能面臨14年監禁。綜合傳媒報道，現年47歲的錢志敏於2014年至2017年間，在中國詐騙超過12.8萬名受害人，並將非法所得資金轉存為比特幣資產，她於2017年持假護照逃離中國，以月租逾1.7萬英鎊入住倫敦北部一棟豪宅，並試圖將有關資產「洗白」，包括購買物業等。英國警方1年後突襲其住所，查獲超過6.1萬枚比特幣，涉資逾數十億英鎊。同案馬來西亞華裔同謀Seng Hok Ling早前已認罪承認洗錢，也將面臨宣判。另一名女性共犯溫儉去年因涉案而被判監6年8個月。BBC引述其中一名受害者指，希望英國政府、皇家檢察署和高等法院能讓他們追回一點損失。亦有投資者指，藍天格銳曾在人民大會堂舉辦活動，因而增強對該公司的可信度。一名大額投資者李先生指，只有投資至少600萬人民幣的大客戶，才有機會與錢志敏面對面交流，「當時好像見到明星一樣激動，把她當作『財富女王』」，而他及妻子和兄弟合共投資約1000萬人民幣。報道指，據代表受害者的兩infocast ・ 22 小時前