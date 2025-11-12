留學生遭詐騙失款過百萬 騙徒穿制服假冒公安 首 9 月涉大學生騙案失 1.8 億｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】警方表示，近日一名大學生被假冒警察的騙徒，騙走過百萬元。警方並指，今年截至 9 月，共錄得 1,711 宗涉及大學生的騙案，合共損失 1.8 億元，當中本地生因電話騙案損失約 1,600 萬元，內地生的損失約 8,700 萬元。

警方在 faceebook 表示，近日一名大學生在視像聊天期間，因看見騙徒身穿警察制服和報上「公安編號」，便信以為真，相信對方聲稱自己捲入詐騙案。該名大學生在騙徒引導下，多次轉帳至指定戶口以供「調查」，共損失過百萬元。

警方提醒，內地公安不會致電給香港居民，更不會要求轉帳或提交「保證金」，如收到來電者自稱「公安」，要立即收線，如懷疑受騙，可致電「防騙易18222」熱線查詢。