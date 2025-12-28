留港市民 外來旅客 擺檔檔主 歡度長假 節日市集氣氛濃 吸人流帶動消費

一連多日的長假結束，留港市民或來港旅客均過了一個極具節日氣氛的假期。今年香港的聖誕氣氛濃厚，港九新界各區均設有市集，吸引各地旅客來港感受節日氣氛，也引來留港消費的港人買聖誕禮物，商戶普遍認為人流及生意額均有大增長。市民除了在港消費外，北上旅遊繼續是熱潮，有市民跟團到較遠城市旅遊，亦有選擇到鄰近的廣東一帶「飲飲食食」；由25日至28日，截至昨晚9時各口岸共有236.5萬人次入境，當中177.2萬人次為本港居民。攝：周令知

縱使內地沒有聖誕假期，也有不少旅客來港感受節日氣氛。聖誕市集遍佈全港，由香港旅遊發展局主辦、位於中環皇后像廣場花園的「冬日小鎮‧中環」，濃厚的聖誕裝飾與玩具主題擺設吸引市民與旅客到場。當中從深圳到港一日遊的內地旅客賴先生指，在社交媒體看到推薦香港很有聖誕氣氛，打算打卡後便到旺角逛逛，買些海味回去。另港人莫先生與黃小姐表示，主要受裝飾與市集吸引，直言布置很漂亮；逛完市集便到附近的嘉年華看看。



店主：假期生意比預期好

大部分攤檔店主均表示，生意額在平安夜和聖誕節當日特別好，周末兩日也比預期更好。售糖果的攤檔Hey Candy店員Kinsan表示，聖誕假期比平時生意增長約三成，客源主要為海外旅客，亦有本地客。售賣香水和香薰蠟燭的攤檔店主Betty和Bibiana稱，客人約有三分二為本地客，其餘是海外旅客；因產品適合交換禮物，吸引本地客會選購。她們認為整個市集的建築和設計有助帶動人流，除檔口的小屋建築外，主辦方在每個角落加設打卡點亦令人們更願意走遍市集每個檔口。



市集位置佳增人流

另外，位於九龍中港城的車尾箱聖誕市集，可見不少家庭一家大小到場逛逛。陳生陳太一家到場主要為買衣服，因對古著感興趣，同時亦打算在場內看看有否其他「啱心水」；任生任太則表示，拉開車尾箱擺檔的攤位在港比較少見，很有特色，加上市集位於尖沙咀，地理位置非常方便。另因聖誕節要交換聖誕禮物，直言的確會增加消費意技欲。

攤檔生意額約比平時增長逾兩倍；飲品攤檔MINGMINGHOHODAY的店員趙小姐表示，營業額完全高於預期，比去年市集亦增長逾一半；即使昨日已到假期尾聲，市集入夜後依然人潮擁擠，聯乘打造市集的本地街頭木藝品牌START FROM ZERO主理人Dom指出，市集設於中港城，結合海景景色，在挑選攤檔主時亦非常注重產品質量，認為能成功吸引市民前來是天時地利人和，亦相信人流到元旦依然會有所增長。



單日返港達59.8萬人次入境

入境處早前預計，昨日是入境高峰期，單日各口岸回港人潮眾多，截至昨晚9時，共有59.8萬人次入境，香港居民佔45.7萬，經羅湖及落馬洲入境人次最多；內地旅客則多數經高鐵站到港。不少人趁長假回鄉探親，亦有旅客北上飲飲食食，馬生馬太稱北上主要以吃東西為主；作為客家人的廖生廖太就表示回鄉吃了鹽焗雞；未來幾日將留港遊玩，如到尖沙咀和灣仔睇燈飾。

跟團到長沙遊玩的張先生表示，4天旅遊團團費約3,000元，認為比自由行便宜一點；其子張同學表示，是次旅程最開心是到山上看雪，難忘當時看到小鳥在雪中飛過的風景。接下來的元旦假期則打算留在家中做功課，待農曆新年才再出去玩。

不少留港消費的港人均有買聖誕禮物，商戶普遍指生意額有大增長。

