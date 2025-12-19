畢業學警曾獲好市民獎：幫到人及破案很開心(車軒珩報道)

【Now新聞台】警察學院新一批見習督察及學警畢業，共有221人，其中有畢業學警曾經獲得好市民獎。

34歲的陳委麟4年前協助警方尋回失貓，獲得好市民獎。

學警陳委麟：「好市民獎的確是我很主要的因素加入，因為剛才都說貓聲及尋貓啟事，我也想像不到自己有這樣的觀察力可以找到這樣東西出來，還可以幫到人及破案，這樣是很開心以及很有成功感。」

加入警隊7年的Tyrone曾經參與調查與反修例運動有關案件，這些經驗令他明白警隊工作的重量，他以警員身份投考督察，獲榮譽警棍。

見習督察鍾堅柱：「2019年黑暴之後，我覺得警民關係很明顯逐漸好轉。我認為及後修補，或者更加改進活動，平時宣傳入手已做得相當不錯，在不同校園招募活動，令大家更加了解我們警務工作實質意義及對社會貢獻。」

父母都是警察，25歲的Justin在英國修讀航空航天工程碩士課程。

見習督察莫竣稀：「有警隊出身的同事，在航空方面有其他成就，本身警隊工作有很多不同範疇，我很期望在未來日子，自己在不同部門嘗試，有甚麼工作可以嘗試。」

警察學院新一批共有34名見習督察及187名學警畢業。

#要聞